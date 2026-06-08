Μιλώντας στο Dnews ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, υπογράμμισε ότι το Μηχανογραφικό και η συμπλήρωσή του αποτελεί το πιο καθοριστικό βήμα μετά τις εξετάσεις.

Μετά το πέρας της σημερινής εξέτασης στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού στα ΓΕΛ, έπεσε και τυπικά η «αυλαία» των Πανελληνίων με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού και τις Βάσεις 2026 ενώ υπολείπεται και η εξεταστική διαδικασία για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα όπως για τα αθλήματα.

Η αγωνία των υποψήφιων των Γενικών Λυκείων μεταφέρεται πλέον από τις αίθουσες των εξετάσεων στη διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι βαθμολογίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περίοδος που ακολουθεί είναι εξίσου κρίσιμη για το μέλλον των μαθητών, καθώς οι επιλογές που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες θα καθορίσουν σημαντικά το τι μέλλει γενέσθαι με την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Στρατηγάκης σε υποψηφίους ΓΕΛ - «Η ώρα του Μηχανογραφικού έφτασε - Αυτό θα κρίνει σε ποια σχολή θα μπείτε, μην το αμελήσετε»

Μιλώντας στο Dnews ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης, για τη διαδικασία που ακολουθεί μετά και το πέρας της σημερινής εξέτασης υπογράμμισε ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουν το Μηχανογραφικό ως μια τυπική διαδικασία συμπλήρωσης επιλογών, αλλά ως το πιο καθοριστικό βήμα μετά τις εξετάσεις.

Όπως εξήγησε, με την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής θα ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι μαθητές θα μπορούν να δουν μόνο τα τμήματα στα οποία έχουν δικαίωμα να δηλώσουν. Το χρονικό περιθώριο για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού αναμένεται να είναι περίπου οκτω ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη ξεκινήσει να μελετούν τις επιλογές τους.

«Οι υποψήφιοι πρέπει να αρχίσουν να ασχολούνται με το τι θα δηλώσουν στο Μηχανογραφικό. Αυτό είναι το «κλειδί» που θα καθορίσει σε ποια Σχολή θα μπουν. Το Μηχανογραφικό θα ανοίξει επισήμως 7 με 8 Ιουλίου και θα κλείσει 17 του μήνα. Υπάρχει λοιπόν πάντα το ζήτημα ότι μετά το πέρας των εξετάσεων οι υποψήφιοι ξενοιάζουν, χαλαρώνουν, πάνε διακοπές και δεν δίνουν την δέουσα προσοχή στη διαδικασία αυτή που είναι το Α και το Ω που θα κρίνει σε ποια σχολή θα βρεθεί ο κάθε υποψήφιος», τονίζει ο κ. Στρατηγάκης, επισημαίνοντας ότι πολλοί μαθητές αφιερώνουν μήνες προετοιμασίας στις εξετάσεις αλλά ελάχιστο χρόνο στην επιλογή των σπουδών τους.

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«Σημειωτέον ότι είναι ήδη περιορισμένος και ο χρόνος για να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το τι θα κάνουν. Οπότε κρίνεται σκόπιμο από τις 8 Ιουνίου μέχρι και τις 8 Ιουλίου να ασχοληθούν σοβαρά με το Μηχανογραφικό τους, να αφοσιωθούν στην διαδικασία και να καταλήξουν στις σχολές των ενδιαφερόντων τους ανεξαρτήτως της βαθμολογίας τους καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να αποφασίσουν τι πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν και ποια αντικείμενα σπουδών τους κινούν το ενδιαφέρον. Και έχοντας δημιουργήσει νοερά αυτή τη λίστα με τις σχολές που επιθυμούν και εφόσον βγουν και οι βαθμολογίες θα κάνουν τις αντίστοιχες μικροδιορθώσεις λαμβάνοντας υπόψιν και την παράμετρο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ώστε να καταλήξουν στις τελικές του επιλογές.»

Όπως αναφέρει, αρκετοί μαθητές καταλήγουν να συμπληρώνουν δεκάδες τμήματα χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά το αντικείμενο σπουδών τους, τις επαγγελματικές προοπτικές ή ακόμη και τη σειρά προτεραιότητας που έχουν δώσει. Η συμβουλή του προς τους υποψηφίους είναι να επιλέξουν σχολές, αλλά να τις γνωρίζουν καλά. Να εξετάσουν τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα που προσφέρονται, τις δυνατότητες εξειδίκευσης και τις προοπτικές απασχόλησης που ανοίγονται μετά την αποφοίτηση. Παράλληλα, οι επιλογές θα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος των βάσεων εισαγωγής, από τις υψηλόβαθμες μέχρι και τις χαμηλότερες, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος δεν θα μείνει εκτός. Tόνισε μάλιστα απευθυνόμενος στοςυ υποψηφίους ότι σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε σπουδές και όχι επάγγελμα γιατί το επάγγελμα έρχεται μετά.

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Βάσεις 2026: Οι «κρυφές ευκαιρίες» του μηχανογραφικού

Ο κ. Στρατηγάκης αναφέρθηκε και σε μια από τις πιο διαδεδομένες παρανοήσεις γύρω από το Μηχανογραφικό. Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι αν κάποιος άλλος έχει δηλώσει μια σχολή υψηλότερα στη λίστα προτιμήσεών του, αποκτά πλεονέκτημα στην εισαγωγή. Όπως εξηγεί, αυτό δεν ισχύει. Η εισαγωγή σε κάθε τμήμα εξαρτάται αποκλειστικά από τα μόρια του υποψηφίου και όχι από τη σειρά με την οποία έχει δηλωθεί η σχολή σε σχέση με άλλους υποψηφίους. Ειδικότερα σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «Δηλώνουμε σχολές αλλά από όλη την γκάμα των βάσεων και υψηλές και μεσαίες και χαμηλές. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν θα μείνουμε απ’έξω. Διατηρούμε τον έλεγχο του μηχανογραφικού, Μπορούμε δηλαδή και ελέγχουμε τη σειρά των σχολών και κυρίως δηλώνουμε σχολές που μας ενδιαφέρουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Από κει και πέρα υπάρχουν και άλλα λάθη που γίνονται, τα οποία οφείλονται σε μια παρανόηση. Μια παρανόηση που συμβαίνει είναι ότι αν κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει τη σχολή πιο ψηλά από μένα, θα περάσει αυτός. Όχι, θα περάσει αυτός που έχει τα περισσότερα μόρια και όχι αυτός που έχει περάσει ακριβώς τη σειρά.». Για τον λόγο αυτό, οι σχολές πρέπει να τοποθετούνται με βάση την πραγματική επιθυμία του μαθητή και όχι με στρατηγικές που στηρίζονται σε λανθασμένες αντιλήψεις για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τους υποψηφίους. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα τέλη του Ιουνίου θα δώσει μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων τους, όμως η τελική έκβαση της προσπάθειας θα κριθεί από το πώς θα αξιοποιήσουν αυτές τις επιδόσεις κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού με το βλέμμα στραμμένο στις Βάσεις 2026.

Κλείνοντας τόνισε ότι η βασική του συμβουλή προς τους υποψήφιους είναι να επιλέγουν πρώτα το επιστημονικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, μπορούν να επιλέξουν σχολές με αυτό το αντικείμενο σε διάφορες περιοχές και με ευρύ φάσμα μορίων από 8.000 έως και 18.000. «Αν έχω υψηλή βαθμολογία, θα μπω στην πρώτη μου επιλογή. Αν όχι, ας κάνω συμβιβασμούς στην πόλη ή στο τμήμα – όχι όμως στο αντικείμενο», σημειώνει. Τέλος, ο κ. Στρατηγάκης ενθαρρύνει τους υποψηφίους να δηλώσουν και χαμηλόβαθμα τμήματα του ενδιαφέροντός τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εξάλλου πολλές φορές έχει τονίσει ότι υπάρχουν σχολές – διαμάντια στην «ουρά» των βάσεων που περνάνε απαρατήρητες αλλά χαρίζουν πολλές ευκαιρίες στους υποψηφίους.