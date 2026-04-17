Μια εβδομάδα μας χωρίζει από τις διαδικασίες για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ειδικότερα, το ερχόμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο (24–26 Απριλίου) κορυφώνεται η διαδικασία με τη συμμετοχή χιλιάδων υποψηφίων που διεκδικούν μία θέση σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σχολικές δομές.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, την Παρασκευή 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ την ίδια ημέρα θα δοθεί και ο τυχαίος αριθμός προτεραιότητας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την επίλυση ισοβαθμιών στα Πρότυπα, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Το Σάββατο 25 Απριλίου θα διεξαχθούν οι γραπτές δοκιμασίες δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η εξέταση για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι κατατέθηκαν 13.987 αιτήσεις 1.809 για θέσεις για τα Πρότυπα, 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις για τα Πειραματικά, 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/ .