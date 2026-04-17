Τι ορίζει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία των σχολείων εν μέσω επεισοδίων μεταφοράς σκόνης - Ποιος παίρνει την απόφαση για «λουκέτο».

Σε αποδρομή βρίσκεται το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που έχουμε αυτή την εβδομάδα όμως επειδή τέτοιου είδους φαινόμενα πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, με βάση τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 (PM10). Στόχος είναι η μείωση της έκθεσης του πληθυσμού, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη μνεία και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται σκόπιμο να παρθεί απόφαση ακόμα και για κλείσιμο των σχολείων για την προστασία της μαθητικής κοινότητας.

Σε ποιες περιπτώσεις θα κλείνουν τα σχολεία λόγω αφρικανικής σκόνης

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στη νέα εγκύκλιο όταν οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 υπερβαίνουν τα 150 μg/m³, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν τη διακοπή λειτουργίας βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κατόπιν επίσημης εισήγησης και σχετικής ανακοίνωσης των αρμόδιων φορέων. Παράλληλα, σε χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης εκδίδονται συστάσεις για περιορισμό της έντονης σωματικής δραστηριότητας και αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες. Σε πολύ υψηλές τιμές ρύπανσης, οι οδηγίες επεκτείνονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Η ευθύνη λήψης αποφάσεων ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Αττική, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αποφασίζουν οι κατά τόπους Περιφερειάρχες. Σκοπός όλων των μέτρων είναι η αποτελεσματική προστασία της υγείας των πολιτών κατά τη διάρκεια έντονων επεισοδίων αφρικανικής σκόνης.

Πώς εξηγείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης οφείλεται στην μετακίνηση σωματιδίων από την επιφάνεια της ερήμου της Σαχάρας προς την τροπόσφαιρα, κυρίως λόγω έντονων μετεωρολογικών φαινομένων, όπως καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Τα σωματίδια αυτά μεταφέρονται στη συνέχεια σε μεγάλες αποστάσεις μέσω της παγκόσμιας κυκλοφορίας των αερίων μαζών και μπορούν να επηρεάσουν εκτεταμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Το φαινόμενο παρουσιάζει εποχικότητα, η οποία σχετίζεται με την παγκόσμια κυκλοφορία των αερίων μαζών, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές του πλανήτη να επηρεάζονται περισσότερο σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους. Για την Ευρώπη, η άνοιξη αποτελεί την περίοδο κατά την οποία εκδηλώνονται συχνότερα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Παράλληλα, μεταβολές στην παγκόσμια κυκλοφορία των αερίων μαζών, όπως αυτές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ενδέχεται να επηρεάσουν τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Οι επιπτώσεις της μεταφοράς σκόνης διαφοροποιούνται ανάλογα με το υψόμετρο και τις συνθήκες μεταφοράς των σωματιδίων. Η παρουσία τους στην ατμόσφαιρα μπορεί να περιορίσει την ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στο έδαφος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εναπόθεσή τους σε επιφάνειες υψηλής ανακλαστικότητας, όπως το χιόνι, μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές μεταβολές της θερμοκρασίας. Σε κάθε περίπτωση, η σκόνη επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα σε επίπεδο εδάφους, ιδίως όταν συνδυάζεται με άλλες πηγές ρύπανσης, όπως οι εκπομπές από την κυκλοφορία οχημάτων ή άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

