Ανοιξιάτικα μπουρίνια βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες.

Και σήμερα θα βρισκόμαστε κάτω από την επίδραση μεγάλων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και σιγά σιγά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, θα αρχίσει αυτό το φαινόμενο να μετατοπίζεται προς την Κύπρο.

Σήμερα μέσα στην ημέρα περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ταυτόχρονα κοντά στις απογευματινές ώρες θα βγει και αστάθεια, προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οπότε και δεν αποκλείεται και εκεί να συναντήσουμε κάποιες μπόρες. Αυτά τα φαινόμενα θα συνοδεύονται και από ποσότητες αφρικανικής σκόνης, επομένως μιλάμε για λασποβροχές.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν ισχυροί έως και 8 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες θα αγγίξει τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, και στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσουν συννεφιές, συνοδεία αφρικανικής σκόνης. Ίσως έχουμε και κάποιες τοπικές λασποβροχές μέχρι το μεσημέρι. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός, να διαλύονται οι συννεφιές και να έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και την αφρικανική σκόνη να απομακρύνεται από αύριο το μεσημέρι. Φυσάει αρκετά στον νομό - στα πιο ανατολικά τμήματα- και από αύριο το απόγευμα θα αρχίσουν να υποχωρούν οι βοριάδες. Ο υδράργυρος κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αν θα βγουν μπόρες ή και καταιγίδες, αυτές θα εκδηλωθούν κοντά στο απόγευμα. Στην περιοχή της Μακεδονίας ο υδράργυρος θα φθάσει ακόμα και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, στα 3 πόδια όμως της Χαλκιδικής θα φυσάει άνεμος κοντά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως και 24 βαθμούς Κελσίου ενώ θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, σε δύο τμήματα χωρίζεται η αυριανή ημέρα. Νωρίς το πρωί θα έχουμε την επίδραση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού. Επομένως θα έχουμε κάποιες λασποβροχές πάλι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός όμως σιγά σιγά θα ανοίξει.

Από την άλλη πλευρά, στις υπόλοιπες περιοχές, αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι αρκετά πιθανόν να σχηματίσει μπόρες και καταιγίδες το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα κοντά σε ορεινούς όγκους.

Οι βοριάδες θα επιμείνουν και αύριο και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος αρχικά και μετά περιμένουμε αστάθεια το απόγευμα στα ηπειρωτικά με κάποιες μπόρες και θερμοκρασία στους 23 με 26 βαθμούς και οι βοριάδες περιορίζονται προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Και η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από άστατο καιρό, επομένως θα έχουμε κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες τις απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι ο καιρός θα είναι απαγορευτικός.

