Οι γιορτές του Απριλίου φέρνουν χαμόγελα στους μαθητές καθώς κερδίζουν έξτρα μέρες διακοπών χωρίς μαθήματα.

Μετά από δεκαέξι μέρες με κλειστά σχολεία λόγω των πασχαλινών διακοπών οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία την προσεχή Δευτέρα 20 Απριλίου για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς θα ρίξει «αυλαία» στις 15 Ιουνίου. Οι διακοπές του Πάσχα 2026 αποτέλεσαν μια σημαντική «ανάσα» ξεκούρασης για τους μαθητές όλων των τάξεων καθώς κατέβασαν τα μολύβια και έμειναν εκτός τάξεων επίσημα από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό το πρώτο κουδούνι μετά το Πάσχα θα χτυπήσει στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στις 20 Απριλίου με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης να τηρείται κανονικά.

Με 12 μόλις μέρες μαθημάτων ο φετινός Απρίλης έχει και άλλα «δώρα» για τους μαθητές καθώς όσοι εξ αυτών ζουν σε περιοχές που ο πολιούχος τους γιορτάζει μέσα στο μήνα έχουν κάθε λόγο να αδημονούν για την επόμενη αργία. Η πρώτη αργία έρχεται λίγες μέρες μετά την επανέναρξη των μαθημάτων, καθώς την Πέμπτη 23 Απριλίου ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζει και έτσι οι μαθητές σε Ιεράπετρα, Ελευσίνα Αττικής, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Σουφλί, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεμέα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Μελίσσια Αττικής, Καματερό Αττικής, Βασιλικό Αχαΐας, Ρίο Αχαΐας «κερδίζουν» μια μονοήμερη ανάπαυλα από τις σχολικά τους καθήκοντα.

Ακολουθεί στις 29 Απριλίου μια ακόμη τοπική αργία, αυτή τη φορά στη Θήβα, λόγω του εορτασμού του Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη, πολιούχου της πόλης. Οι μαθητές της περιοχής δεν θα έχουν μάθημα τη συγκεκριμένη ημέρα. Χαμόγελα και μάλιστα πενθήμερου για τους μαθητές της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας που ο πολιούχος Άγιος Δονάτος γιορτάζει στις 30 του μήνα. Συνδυαστικά με την αργία της 1ης Μαΐου που «πέφτει» Παρασκευή, οι μαθητές της περιοχής θα επιστρέψουν στις σχολικές επάλξεις τη Δευτέρα 4 Μαΐου, απολαμβάνοντας ένα συνεχόμενο διάλειμμα πέντε ημερών.

Βέβαια ο Απρίλης αποχωρεί με δώρο τριημέρου για όλους τους μαθητές λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή και προκύπτει ένα εξαιρετικό τριήμερο διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και την έναρξη των εξετάσεων.

Το τελευταίο τριήμερο της χρονιάς είναι εκείνο του Αγίου Πνεύματος, που θα το γιορτάσουμε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Η ημέρα αποτελεί αργία για μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα και παραδοσιακά τα σχολεία παραμένουν κλειστά, προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης στο παραπέντε της έναρξης των καλοκαιρινών διακοπών. Το τριήμερο αυτό έχει παραδοσιακό και πιο «καλοκαιρινό» χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με την έναρξη του Ιουνίου και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Μετά και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.