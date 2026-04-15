Ο οδικός χάρτης για τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όλες οι ημερομηνίες που αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι πασχαλινές διακοπές βαίνουν προς το τέλος τους, με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να επιστρέφουν στα θρανία την προσεχή Δευτέρα 20 Απριλίου μετά από μια ανάπαυλα δεκαέξι ημερών. Ουσιαστικά, η επανεκκίνηση των μαθημάτων αποτελεί την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2025–2026, με ορίζοντα τις προαγωγικές, απολυτήριες και Πανελλήνιες εξετάσεις 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων διαμορφώνονται ως εξής: Στα Λύκεια, η τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Στη συνέχεια, οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου συμμετέχουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται έως τα μέσα Ιουνίου. Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώνονται νωρίτερα, μέχρι τα τέλη Μαΐου, καθώς ακολουθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις, που ξεκινούν στο τέλος Μαΐου και διαρκούν έως τα μέσα Ιουνίου. Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως περίπου τις 15 Ιουνίου.

Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία, η λήξη των μαθημάτων και το «λουκέτο» για καλοκαίρι μπαίνει παραδοσιακά στα μέσα Ιουνίου, χωρίς τη διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, η λήξη της σχολικής χρονιάς είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και τις εμβόλιμες αργίες που ακολουθούν μετά το Πάσχα 2026 και χαρίζουν τριήμερα διαλείμματα από τις σχολικές υποχρεώσεις, καθώς ημερολογιακά «πέφτουν» Παρασκευή. Ο λόγος για την Πρωτομαγιά και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στις αρχές Ιουνίου (1/6), δίνοντας ανάσες ξεκούρασης σε μαθητές πριν από το φινάλε των μαθημάτων.

Όσον αφορά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026–2027, τα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν στα μέσα Σεπτέμβρη, με τον αγιασμό να πραγματοποιείται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Παραδοσιακά, τη μέρα του αγιασμού οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία και θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών. Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να προχωρήσουν σε διοικητικές διαδικασίες, παιδαγωγικές συναντήσεις και επιμορφώσεις, προετοιμάζοντας την ομαλή έναρξη της χρονιάς.