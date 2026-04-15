Η πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026 είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου με τους μαθητές των ΓΕΛ να «ρίχνονται» πρώτοι στην εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Με την επιστροφή στα θρανία μετά τις πασχαλινές διακοπές oι υποψήφιοι της Γ Λυκείου μπαίνουν και επίσημα στην τελική ευθεία για την λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των Πανελληνίων 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας η τελευταία ημέρα μαθημάτων στα Λύκεια είναι στις 15 Μαΐου. Για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου ακολουθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις, που ολοκληρώνονται έως τα μέσα Ιουνίου. Για τη Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις τελειώνουν νωρίτερα, έως τα τέλη Μαΐου, καθώς αμέσως μετά ξεκινούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις (τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου).

Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με την έκδοση των αποτελεσμάτων έως το αργότερο Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα διεξαχθούν από Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για τους μαθητές/τριες που απουσίασαν δικαιολογημένα ή δεν πέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.). Η έκδοση των αποτελεσμάτων μετά την ειδική αυτή περίοδο θα γίνει έως Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου θα παραδοθούν ή θα αποσταλούν στους γονείς/κηδεμόνες ή στους μαθητές εφόσον είναι ενήλικοι έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

