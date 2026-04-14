Μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στο lms.digitalschool.gov.gr οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 έχουν στη διάθεσή τους διαγωνίσματα προσομοίωσης και ζωντανά επαναληπτικά μαθήματα.

Σε ρυθμούς πυρετώδους προετοιμασίας ενόψει Πανελληνίων 2026 βρίσκονται οι μαθητές της Γ Λυκείου που έχουν εντατικοποιήσει το διάβασμά τους έχοντας παράλληλα ως πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθειά τους και το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Από την Μεγάλη Τετάρτη αναρτώνται σταδιακά στην πλατφόρμα του Φροντιστηρίου https://lms.digitalschool.gov.gr/login/index.php τα διαγωνίσματα προσομοίωσης που καλύπτουν τα 45 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) καθώς και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Η αξιοποίηση των διαγωνισμάτων προσομοίωσης μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου:

καταργεί την ανάγκη αναζήτησης αντίστοιχου υλικού από πολλαπλές πηγές

παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

επιτρέπει την προετοιμασία των μαθητών οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει τα μέγιστα στην εντατικοποίηση της προετοιμασίας των υποψηφίων, στην εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης καθώς και στη βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών ενόψει των Πανελληνίων. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το υλικό επαναληπτικά, ενισχύοντας τη συστηματική μελέτη τους.

Πανελλήνιες 2026 και Ψηφιακό Φροντιστήριο: Πώς οι μαθητές θα κάνουν επανάληψη

Ο ενδιαφερόμενος μαθητής της Γ Λυκείου μπαίνει στο streaming.digitalschool.gov.gr και εγγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης lms.digitalschool.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Εκεί θα μπορέσει να εντοπίσει επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης των πανελλαδικών. Εντός της πλατφόρμας θα βρει μια μεγάλη γκάμα σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ζωντανές διδασκαλίες, σημειώσεις, ασκήσεις, διαδραστικά τεστ και υλικό προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες.

Αντίστροφη μέτρηση και για τα live επαναληπτικά μαθήματα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας από την Δευτέρα 20 Απριλίου εκκινούν τα ζωντανά μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψήφιους των Πανελληνίων, τα οποία θα πραγματοποιούνται έως και μία ημέρα πριν την εξέταση κάθε μαθήματος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής και επικαιροποιημένη υποστήριξη των μαθητών μέχρι την τελική φάση των εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.