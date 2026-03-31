Τι αλλάζει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026, ανακοινώθηκαν αλλαγές στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Η βασικότερη τροποποίηση αφορά την αυστηροποίηση των κριτηρίων ικανότητας, καθώς πλέον όποιος υποψήφιος κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» σε άλλες Σχολές, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις ή η Αστυνομία, θεωρείται αυτομάτως «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» και για την Πυροσβεστική, εφόσον ο λόγος απόρριψης αποτελεί γενικό κώλυμα εισαγωγής σε παραγωγικές σχολές. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η ενοποίηση των κριτηρίων επιλογής και η αποφυγή φαινομένων διαφορετικής αξιολόγησης μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας.

Παράλληλα, εισάγεται μια σημαντική καινοτομία που λειτουργεί υπέρ των υποψηφίων, καθώς δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης σε περιπτώσεις όπου ο λόγος για τον οποίο κάποιος κρίθηκε «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» από άλλη Αρχή δεν αποτελεί κώλυμα για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης εντός πέντε ημερών, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά τον λόγο απόρριψης. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για όσους έχουν ήδη κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ», η προθεσμία αυτή ξεκινά από τη δημοσίευση της τροποποίησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο της αρχικής κρίσης.

Οι αλλαγές αυτές επικεντρώνονται κυρίως στη διαδικασία των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικό, αθλητικό και ψυχοτεχνικό έλεγχο και αποτελούν καθοριστικό στάδιο για την τελική επιλογή των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την τροποποιητική διάταξη εδώ