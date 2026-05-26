O 25χρονος είχε χαθεί την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ανάβασης στον Όλυμπο.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/05) η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη τον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου είχανε χαθεί από την περασμένη Τετάρτη (20/05). Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή, κοντά στη θέση «Λούκι», έπειτα από πολυήμερες έρευνες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σορός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε το απόγευμα της 20ης Μαΐου για την εξαφάνιση του ορειβάτη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης drones της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω του χιονιού και του ανάγλυφου της περιοχής.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2059306247564755032}