Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν στον Όλυμπο από το απόγευμα της προηγούμενης Τετάρτης (20/5).

Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή «Ζωνάρια».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ορειβάτης έφυγε μόνος του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» για ανάβαση προς τον Μύτικα και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Από το καταφύγιο Αγαπητός, από όπου και ξεκίνησε ο ορειβάτης, του είχαν συστήσει οι υπόλοιποι ορειβάτες να μην ξεκινήσει γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο 25χρονος. Ωστόσο ο ίδιος δεν τους άκουσε, απλά ενημέρωσε τους γονείς του ότι θα επιχειρήσει να ανέβει στον Μύτικα και από εκείνη την ώρα και μετά τα ίχνη του χάθηκαν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 20 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ, εθελοντές, καθώς και drones. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα 2.800 μέτρα, εκεί όπου εθεάθη από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι έδωσαν και το στίγμα στην Πυροσβεστική.