Από τη 1η Ιανουαρίου έχουν γίνει 51 συλλήψεις για εμπρησμό.

Στην σύλληψη δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές.

Στην πρώτη περίπτωση, φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, 26/05 γύρω στις 13:26, στην περιοχή Ξεώστης του Δήμου Ναυπλιέων, στην Π.Ε. Αργολίδας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την προανάκριση προέκυψε ότι ένας 37χρονος άνδρας, εκτελώντας θερμές εργασίες, προκάλεσε φωτιά από αμέλεια σε οικοπεδικό χώρο με ξηρά χόρτα, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων.

Στη δεύτερη περίπτωση, η φωτιά γύρω στις 10:15, στην περιοχή Περιγιάλι, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας, στην Αττική, ανάμεσα σε κατοικίες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προήλθε από έναν 78χρονο, κατόπιν απόρριψης υπολειμμάτων καπνίσματος σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την φωτιά κάηκε 1 στρέμμα περίπου με ξηρά χόρτα σε οικόπεδικους χώρους διαφόρων ιδιοκτητών και ένα τροχόσπιτο, ωστόσο η περαιτέρω εξάπλωση απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Παράλληλα, στην περίπτωση της Αργολίδας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.406,25 ευρώ , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

«Βροχή» τα πρόστιμα από τις αρχές του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 51, το 89,5%, αφορούσαν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 6- ποσοστό 10,5%- αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση. Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι το κύριο πεδίο πρόληψης βρίσκεται στην καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ επισημαίνεται ότι στέλνει σαφές μήνυμα: καμία αμελής πράξη χωρίς έλεγχο, καμία υπαιτιότητα χωρίς συνέπειες.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.