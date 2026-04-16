H επόμενη αργία μετά το Πάσχα 2026 με κλειστά σχολεία και το πενθήμερο για λίγους και «τυχερούς» μαθητές.

Οι φετινές πασχαλινές διακοπές ολοκληρώνονται καθώς την Δευτέρα 20 Απριλίου οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία μετρώντας αντίστροφα για την επόμενη σχολική αργία, την Πρωτομαγιά που φέτος δημιουργεί ένα ωραίο τριήμερο καθώς «πέφτει» Παρασκευή.

Ωστόσο, για ορισμένους τυχερούς μαθητές η φετινή Πρωτομαγιά δεν θα είναι απλώς ένα τριήμερο αλλά συνδυαστικά με την τοπική αργία του πολιούχο δημιουργεί ένα πενθήμερο άνευ σχολικών υποχρεώσεων και μαθημάτων που «κουμπώνουν» με την επέτειο της Πρωτομαγιά.

Συγκεκριμένα, πενθήμερο διαμορφώνεται για τους μαθητές στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, καθώς στις 30 Απριλίου τιμάται ο πολιούχος Άγιος Δονάτος και τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 30 του μήνα. Χάρη σε αυτή την συγκυρία μαζί με την αργία της 1ης Μαΐου που «πέφτει» Παρασκευή, οι μαθητές της περιοχής θα επιστρέψουν στις σχολικές επάλξεις τη Δευτέρα 4 Μαΐου, απολαμβάνοντας ένα συνεχόμενο διάλειμμα πέντε ημερών.

Για το σύνολο των μαθητών της χώρας, η Πρωτομαγιά παραμένει η πρώτη μεγάλη σχολική αργία μετά το Πάσχα, προσφέροντας ένα τριήμερο ξεκούρασης πριν την τελική ευθεία ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς και την έναρξη των εξετάσεων.

Άγιος Δονάτος: Ο πολιούχος της Παραμυθιάς που γιορτάζεται παραμονές Πρωτομαγιάς

Ο Άγιος Δονάτος, πολιούχος της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της τοπικής εκκλησιαστικής παράδοσης. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου, ενώ η ανακομιδή των λειψάνων του εορτάζεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος έμεινε γνωστός για τη φιλανθρωπία και τα θαύματά του. Σύμφωνα με την παράδοση, ένα από τα πιο γνωστά θαύματά του είναι η εξόντωση ενός δράκοντα που μόλυνε πηγή νερού στην περιοχή, σώζοντας τους κατοίκους από βέβαιο θάνατο. Η φήμη του έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπου κλήθηκε από τον αυτοκράτορα για να θεραπεύσει την κόρη του, κάτι που πέτυχε με την προσευχή του.Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στη Δύση κατά την περίοδο των Σταυροφοριών και σήμερα φυλάσσονται στο Murano της Βενετίας. Σημαντικό μέρος των ιερών λειψάνων επανακομίστηκε στην Παραμυθιά το 2000, όπου και φυλάσσεται με ιδιαίτερη τιμή στον ομώνυμο ναό. Παραμένει ζωντανό σύμβολο πίστης για την τοπική κοινωνία, με δεκάδες ναούς αφιερωμένους στο όνομά του και πλήθος πιστών να τον τιμούν κάθε χρόνο..