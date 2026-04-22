Eξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία όλες οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία που είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι προετοιμάζονται και εντατικοποιούν το διάβασμά τους ενόψει των εξετάσεων ενώ σήμερα θα αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας στους γονείς των μαθητών το SMS όπου θα αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός του υποψηφίου καθώς επίσης και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο καλείται να προσέλθει για να διαγωνιστεί.

Όπως διευκρινίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο σε κάθε περίπτωση από σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, θα είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση η αίτηση του υποψηφίου για τις εξετάσεις εισαγωγής, με αναγραμμένα τον 6ψήφιο κωδικό υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο, την οποία οι μαθητές οφείλουν να την προσκομίσουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο την ημέρα των εξετάσεων.

Η κατανομή των υποψηφίων σε αίθουσες εντός του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου θα γνωστοποιηθεί την ημέρα των εξετάσεων μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων εντός των χώρων του σχολείου στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές, την ώρα που οι υποψήφιοι εισέρχονται για τη γραπτή δοκιμασία (τεστ) και όχι νωρίτερα. Η κατανομή των επιτηρητών και των μαθητών στις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου γίνεται γνωστή στους επιτηρητές μόνο κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κατά την ημέρα των εξετάσεων και όχι νωρίτερα.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν την ημέρα εξετάσεων και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο Ε.Κ.:

1. το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 24/4 το απόγευμα και αμέσως μετά την κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κληρωτίδας η απόδοση τυχαίων αριθμών στους υποψηφίους μαθητές και μαθήτριες των Προτύπων Σχολείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη τους στην περίπτωση της ισοβαθμίας μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών.

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το Ε.Κ. με ευθύνη των γονέων τους. Οι υποψήφιοι/ες εισέρχονται στο Ε.Κ. τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00 π.μ., οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου.

Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 π.μ. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι 150 λεπτά για τα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια, 180 λεπτά για τα Πρότυπα Λύκεια και τα Δημόσια Ωνάσεια Λύκεια. Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.