13.987 υποψήφιοι για 1.809 θέσεις σε Πρότυπα σχολεία και 3.945 για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής για τη νέα σχολική χρονιά.

Το προσεχές σαββατοκύριακο (25 και 26 Απριλίου) οι μαθητές θα ριχνούν στην μάχη των εξετάσεων διεκδικώντας την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία το Σάββατο 25/4 και στα Ωνάσεια την Κυριακή 26/4 για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Σήμερα, η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους για τη διαδικασία των εξετάσεων. Σημειωτέον την προσεχή Παρασκευή 24 Απριλίου θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Πειραματικά Σχολεία, καθώς και η απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση ισοβαθμιών σε Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Οι υποψήφιοι για την Α’ τάξη Προτύπων ή/και Ωνασείων Γυμνασίων αξιολογούνται σε δεξιότητες κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών. Στη Γλώσσα εξετάζεται η κατανόηση ποικίλων κειμένων και η χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ενώ στα Μαθηματικά αξιολογείται η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής και απλών αριθμητικών πράξεων.

Για την Α’ Λυκείου Προτύπων ή/και Ωνασείων Λυκείων, η εξέταση αφορά επίσης την κατανόηση κειμένων και τα Μαθηματικά, αλλά σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Περιλαμβάνονται, πέρα από την κατανόηση κειμένων και τη γλωσσική επάρκεια, και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές και στατιστικές γνώσεις, καθώς και ικανότητα επίλυσης πιο σύνθετων προβλημάτων.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν την ημέρα εξετάσεων και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο Ε.Κ.:

1. το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο σε ισχύ, για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη).

2. εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και τοεξεταστικό κέντρο.

Την ημέρα των εξετάσεων:

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το Ε.Κ. με ευθύνη των γονέων τους.

Οι υποψήφιοι/ες εισέρχονται στο Ε.Κ. τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00 π.μ., οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 π.μ.

Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων ανά αίθουσα σε αλφαβητική σειρά, εκτός των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υποψήφιοι/ες χωρίζονται σε ομάδες ανά αίθουσα και πηγαίνουν στην αίθουσα συνοδεία του ενός των επιτηρητών. Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, την αστυνομική ταυτότητά τους ή το διαβατήριο σε ισχύ (άνω των 12 ετών), ή την ταυτοπροσωπία ή διαβατήριο σε ισχύ (κάτω των 12 ετών), καθώς και την εκτυπωμένη αίτηση που φέρει τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου για την πλήρη ταυτοποίησή τους και το εξεταστικό κέντρο.

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/μαθήτριες που:

δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις, o δεν έχουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, o δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής.

Τα κινητά τηλέφωνα και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται.Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Τα σημεία προσοχής την ώρα της εξέτασης για τα Πρότυπα και τα Ωνάσεια Σχολεία

Ο/Η μαθητής/τρια ΔΕΝ γράφει το όνομά του/της στο απαντητικό φύλλο ούτε κάτι άλλο παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό του ως υποψηφίου στη προκαθορισμένη θέση (κουτάκια), το οποίο αντιγράφουν προσεκτικά από την εκτυπωμένη αίτηση. Οι μαθητές/τριες σε κάθε απάντηση πρέπει να μαυρίζουν όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου αυτού που κρίνουν ως σωστή απάντηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων. Εάν ο

κύκλος είναι διαγραμμένος με Χ ή υπάρχει μαυρισμένος κύκλος πέραν του ενός ή και οποιαδήποτε άλλο αχνό επιπλέον σημάδι, το μηχάνημα ακυρώνει εντελώς την απάντηση, ακόμη και αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει τη σωστή.

Σε περίπτωση λάθους στη συμπλήρωση του εξαψήφιου κωδικού του μαθητή, αυτό πρέπει να διαπιστωθεί από τους επιτηρητές κατά τον έλεγχο, πριν τη διανομή των θεμάτων και πριν την έναρξη της διαδικασίας απάντησής τους από τους μαθητές. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιτηρητής καλεί μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου, το οποίο δίνει άλλο απαντητικό φύλλο στο μαθητή που συμπλήρωσε λάθος τον εξαψήφιο κωδικό του, παίρνει το λάθος συμπληρωμένο απαντητικό φύλλο, γράφει σε αυτό ευδιάκριτα «ΑΚΥΡΟ» με κόκκινο στυλό διαρκείας, υπογράφουν και οι δύο επιτηρητές και το φυλάσσουν για να το παραδώσουν στο τέλος της εξέτασης, στην επιτροπή εξετάσεων του Ε.Κ. Σε καμία άλλη περίπτωση δε αντικαθίσταται το απαντητικό φύλλο του μαθητή.

Από την χρονική στιγμή που φθάνουν τα θέματα στο Εξεταστικό Κέντρο έως και μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, απαγορεύεται η είσοδος στο

και η έξοδος από το Εξεταστικό Κέντρο.

