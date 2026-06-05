Η αναφορά της Μέγκι Ντρίο στο GNTM την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Για την επερχόμενη σεζόν του GNTM μίλησε η Μέγκι Ντρίο, προσθέτοντας το δικό της σχόλιο για την παρουσία της Μπέττυ Μαγγίρα και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Το γνωστό μοντέλο φέτος θα έχει το ρόλο της παρουσιάστριας, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα θα δίνει τη δική της ματιά από τη θέσω των κριτών.

Ο Μέγκι Ντρίο, που είχε διαγωνιστεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ανέφερε αρχικά: «Είμαι πολύ φαν της Μπέττυς, την αγαπώ, αλλά κριτής σε ένα ριάλιτι που σχετίζεται με μόδα δεν μπορεί να είναι μία γυναίκα που έχει στυλ, αλλά από πού και ως πού θα μπορεί να κρίνει ένα μοντέλο; Ας ξεκινήσουμε από εκεί.

Για εμένα ίσως να γινόταν το ανάποδα, να πήγαινε η Ηλιάνα στη θέση του κριτή και η Μαγγίρα στου παρουσιαστή. Να αλλάξουν το όνομα του ριάλιτι ρε παιδιά. Να το πούμε: «Βρείτε τον επόμενο influencer». Για πόσο καιρό έκανε μπόουλινγκ η Μπέττυ; Δεν λέμε η Μπέττυ Μαγγίρα το μοντέλο…», ανέφερε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» όπου παραχώρησε δηλώσεις.

Στη συνέχεια μίλησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σημειώνοντας: «Αυτό που με χαλάει περισσότερο από όλα είναι η Ηλιάνα που είναι ακόμα εκεί. Δεν καταλαβαίνω τι παίζεται με το όνομα αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Νομίζω ήρθε η ώρα λίγο να αλλάξουν αυτή τη νοοτροπία».

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Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, η Μέγκι Ντρίο ρωτήθηκε για τους influencers στην Ελλάδα και για την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες:

«Εντάξει, στις Κάννες πήγα και εγώ. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να τις κάνει αν έχει χρήματα. Αυτό που την κρατάει στην επικαιρότητα δεν είναι το influencing που κάνει. Συνέχεια μιλάμε για την Ιωάννα και τι λέμε; Με ποιον χώρισε, τι έστειλε; Δεν λέμε κάτι για τη δουλειά της».

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Στην αρχή της συζήτησης, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μίλησε για την κλοπή στο σπίτι της, χαρακτηρίζοντάς το ένα τραυματικό γεγονός: «Μπήκαν στο σπίτι μου, κλάπηκαν πράγματα και κοιμόμουν την ώρα που έγινε. Κοίτα, πάνω κάτω ξέρω ποιος είναι. Δεν με ενδιαφέρει να τιμωρηθεί, με ενδιαφέρει να ξεμπλέξω».