Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με φόντο τη θάλασσα.

Στη Σίφνο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου η οποία φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης στο νησί του Αιγαίου.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, πόζαρε στον φακό φορώντας το μαύρο της μαγιό και μία λευκή μπλούζα.

Στην ανάρτησή της μάλιστα, ανακοίνωσε την τοποθεσία της γράφοντας: «Ήρθα Σίφνο».

{https://www.instagram.com/p/DZLIyZfDGL8/?hl=el&img_index=1}

Η ίδια, λίγες ημέρες νωρίτερα, βρέθηκε στη Μύκονο με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από όπου φαίνεται να ξεκίνησε τις καλοκαιρινές τις διακοπές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DZDeCZtjLeK/?hl=el&img_index=1}