Όσα ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει.

Για την πρωτοβουλία του να δωρίσει απινιδωτές σε κάθε μέρος που επισκέπτεται στο πλαίσιο της περιοδείας, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, ο κωμικός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αναφέροντας αρχικά στην αιτία που τον οδήγησε στο να δωρίσει 44 απινιδωτές: «Έχω βρει τους πρώτους δέκα. Ήταν λίγο δύσκολο να τους βρούμε και τους 44 μαζί, αλλά τμηματικά θα τους έχουμε και θα ξεκινήσουμε δίνοντας απινιδωτές σε κάθε μέρος που πάμε. Εγώ θέλω να τους δίνω σε θέατρα όπου πάμε… Συνεννοούμαι ήδη με τη δημοτική αρχή σε κάθε πόλη για να πάει όπου υπάρχει ανάγκη. Λέω δεν γίνεται ο κόσμος να με στηρίζει και εγώ να μην κάνω πράγματα… Είναι καχύποπτος ο κόσμος, είχα σχόλια ότι το κάνει για διαφήμιση. Ένας μου είπε ότι το έκανα για φοροαπαλλαγή…».

Παράλληλα, μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο ίδιος και η σύντροφό του: «Διάβασα τον οχετό από κάτω έχω συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Το θεωρώ άδικο επειδή έχω πάρει εγώ μία δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό να ακούγεται: η σύντροφος του Τσουβέλα. Είμαι και εγώ ο σύντροφος της Καρύδη. Προχωράμε. Δεν στέκομαι στ προσβλητικά. Είμαι τόσο εκπαιδευμένος στα hate comments. Δεν στεναχωρήθηκα. Η σύντροφός μου τα πήρε λίγο στο κρανίο… Είμαστε μια χαρά και το διασκεδάζουμε όσο πάει. Όλα καλά!».

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Παράλληλα, το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ο κωμικός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», όπου μίλησε στο Νίκο Χατζηνικολάου για τη σύντροφό του και τη σχέση τους αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι παντρεμένοι, αλλά είναι ζευγάρι 13 χρονιά.

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Όπως μάλιστα εξήγησε η σύντροφός του αντιδρά σε προσβλητικά σχόλια προς το πρόσωπό του: «Θέλει να δείρει πάρα πολύ κόσμο που με βρίζει… Είναι έξαλλη και της εξηγώ ότι δεν βρίζουν εμένα, αλλά σαν έναν σαν εμένα που είναι σε αυτή τη θέση».

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