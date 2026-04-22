Ο οδικός χάρτης της λήξης της σχολικής χρονιάς 2025-2026.

Τα σχολεία άνοιξαν μετά το πέρας των πασχαλινών διακοπών και πλέον η μαθητική κοινότητα προετοιμάζεται για την λήξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026 που θα σηματοδοτήσει και την πολυπόθητη έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων αρχίζουν να αντιλαμβάνονται για τα καλά ότι τα μαθήματα φτάνουν προς το τέλος τους με τους εκπαιδευτικούς να κινούνται σε ρυθμούς κάλυψης της ύλης ώστε να μην καταγραφεί δυσαρμονία και να ακολουθηθεί απόλυτα ο στόχος για την φετινή διδαχθείσα ύλη.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια κοινότητα μπαίνει στην τελική ευθεία για την κάλυψη του τρίτου τριμήνου και δεύτερου τετραμήνου αντίστοιχα, καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες μαθημάτων, με τις εξετάσεις να παίρνουν σκυτάλη για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων με αποκορύφωμα τις Πανελλήνιες 2026.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, τα Λύκεια ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους την Παρασκευή 15 Μαΐου και εκκινεί η διαδικασία των προαγωγικών ενδοσχολικών εξετάσεων. Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 18 Μαΐου έως Παρασκευή 12 Ιουνίου , με την έκδοση των αποτελεσμάτων έως το αργότερο Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα διεξαχθούν από Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για τους μαθητές/τριες που απουσίασαν δικαιολογημένα ή δεν πέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.). Η έκδοση των αποτελεσμάτων μετά την ειδική αυτή περίοδο θα γίνει έως Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου θα παραδοθούν ή θα αποσταλούν στους γονείς/κηδεμόνες ή στους μαθητές εφόσον είναι ενήλικοι έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις στα Γυμνάσια και πότε κλείνουν για καλοκαίρι Νηπιαγωγεία - Δημοτικά

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 2 Ιουνίου και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου. Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία, η λήξη των μαθημάτων και το «λουκέτο» για καλοκαίρι μπαίνει παραδοσιακά στα μέσα Ιουνίου, χωρίς τη διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Σύμφωνα με το καθιερωμένο σχολικό πρωτόκολλο, η λήξη της σχολικής χρονιάς είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Μετά το τέλος όλων των διαδικασιών, τα σχολεία κλείνουν οριστικά για το καλοκαίρι και οι μαθητές περνούν στην περίοδο των θερινών διακοπών με την επιστροφή στις ταξεις για το 2026-2027 να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Τα δύο τελευταία σχολικά τριήμερα πριν το λουκέτο του Ιουνίου

Να σημειωθεί ότι πριν το κλείσιμο για το καλοκαίρι υπάρχουν δύο τριήμερα που φέρνουν αργία στα σχολεία και χαμόγελα για τους μαθητές όλων των τάξεων., Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο. Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα.