Στις 13/5 η επόμενη 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία ανήμερα της κινητοποίησης.

Την Δευτέρα 20 Απριλίου θα χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις πασχαλινές διακοπές. Τα μαθήματα επανεκκινούν με φόντο τη λήξη της σχολικής χρονιάς στις 15 Ιουνίου. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη έχει ανακοινωθεί η επόμενη απεργία της ΑΔΕΔΥ που θα συμμετάσχουν μαζικά και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

«Κλείδωσε» η επόμενη απεργία των εκπαιδευτικών - Τι θα γίνει με τα μαθήματα στις 13/5

Η 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 13 Μαίου με βασικές διεκδικήσεις αυξήσεις στους μισθούς, 13ο και 14ο, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ασφαλιστικά, ζητήματα υγείας, ασφάλειας, ΣΣΕ, συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Παρ’ όλα αυτά, τα σχολεία δεν θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Αντίστοιχα, σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα παραστούν κανονικά, όμως στις ώρες που οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά, τα οποία, αν είναι συνεχόμενα, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο.