Ο φίλος του Στάθη Ψάλτη, Θοδωρής Τρανούλης, μίλησε για τον ηθοποιό, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Εννέα χρόνια ολοκληρώθηκαν στις 21 Απριλίου 2026, από την ημέρα που ο Στάθης Ψάλτης έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει μία μεγάλη μάχη για την υγεία του.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατάφερε να ξεχωρίσει αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, ο φίλος του Θοδωρής Τρανούλης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας το μεγάλο παράπονο του ηθοποιού αλλά και άγνωστες στιγμές της ζωής του.

Όπως εξήγησε το παράπονο του ηθοποιού δεν σχετιζόταν με την καριέρα του ή την αποδοχή του κοινού, αλλά με την οικογένειά του, καθώς θα ήθελε να έχει περισσότερη επικοινωνία με τα εγγόνια του:

«Μου έλεγε, «Θοδωρή θέλω να δω τα εγγόνια μου» και στο τέλος έγινε και τα είδε», αποκάλυψε ο Θοδωρής Τρανούλης.

Παράλληλα, ο ίδιος, εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο τιμήθηκε η μνήμη του ηθοποιού: «Έκλεισε εννέα χρόνια και κανείς δεν τον θυμήθηκε… Είναι σα να μην πέρασε. Είναι αμαρτία να μη γίνεται ένα μνημόσυνο κάθε χρόνο για κάθε τέτοιο άνθρωπο… Ξεχάστηκε και από τον χώρο της Τέχνης… Ήταν ένας δοτικός άνθρωπος που του άρεσε να δίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4m70b9voah?integrationId=40599y14juihe6ly}