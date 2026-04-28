Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε την απόφασή του να απέχει από τη νυχτερινή ζωή την ερχόμενη σεζόν.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν με το Χρήστο Μάστορα, καθώς η συγκεκριμένα βραδιά σηματοδοτούσε και τη λήξη της συνεργασίας του με το κέντρο.

Στο τέλος του προγράμματος του, ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες και το κοινό, ενώ ήταν έντονη η φημολογία ότι δεν θα επιστρέψει στη νυχτερινή ζωή με την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου, από τον ίδιο, με τον τραγουδιστή να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Με αμεσότητα και φανερά συγκινημένος απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ανακοινώνοντας την απόφασή του να κάνει ένα διάλλειμα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια».

«Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα. Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ, και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα».

Και συνέχισε ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό για το Σεπτέμβριο όπου θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, γνωστοποιώντας ότι τη νέα σεζόν δεν θα βρίσκεται σε κάποιο σχήμα:

«Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

