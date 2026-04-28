Η ηθοποιός τραυματίστηκε στο πόδι βγαίνοντας από το αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη.

Δύσκολες ώρες πέρασε τα τελευταία εικοσιτετράωρα η ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια επιστροφής της από το ταξίδι της στο Μαϊάμι, τραυματίστηκε στο αεροδρόμιο.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός φαίνεται να παραπάτησε κατά την έξοδό της από το αεροσκάφος με αποτέλεσμα το πόδι της να βρεθεί στο κενό μεταξύ της σκάλας και του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε η ηθοποιός, την ώρα που βγήκε από το αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη, η σκάλα δεν εφάρμοσε σωστά με αποτέλεσμα να βρεθεί πεσμένη στο έδαφος και το πόδι της να βρίσκεται στο κενό μεταξύ του αεροσκάφους και της σκάλας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την ανάρτηση της φίλης της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, όπου περιέγραψε τις δύσκολες ώρες της επιστροφής.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι δύο φίλες κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια ωστόσο η αντιμετώπιση από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου δεν ήταν η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να περπατήσει με χτυπημένο πόδι μέχρι την πύλη , από όπου έφευγε το αεροπλάνο για Ελλάδα.

Ύστερα από την ταλαιπωρία, η Βάσια Παναγοπούλου, κατέληξε στο ΚΑΤ, όπου ενημερώθηκε ότι έχει κάταγμα αστραγάλου, με αποτέλεσμα να χρειάζεται 50 ημέρες αποκατάστασης και γύψου.

Η φίλη της ηθοποιού στην ανάρτησή της, περιέγραψε λεπτομερώς τις δύσκολες ώρες μέχρι την επιστροφή του στην Ελλάδα.

