Υπερκάλυψη του αρχικού στόχου της Alpha Bank κατά σχεδόν τρεις φορές.

Η Alpha Bank προχώρησε σε νέα επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς αγορές ολοκληρώνοντας την τιμολόγηση Πράσινου Ομολογιακού Δανείου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου σχεδόν κατά τρεις φορές μέσω της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση Senior Preferred Bond της Alpha Bank σε λιγότερο από τρεις μήνες και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε 1,35 δισεκατομμύρια.

Το ομόλογο, διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στα πέντε έτη, φέρει σταθερό επιτόκιο 3.75%. Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 3.844%, 95 μονάδες βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, επίπεδο που αντικατοπτρίζει τόσο την ένταση της ζήτησης όσο και τη θετική αποτίμηση του πιστωτικού προφίλ της Alpha Bank από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, επισημαίνει η τράπεζα σε ανακοίνωση.

Καθοριστικός παράγοντας για το αποτέλεσμα της έκδοσης υπήρξε η ευρεία γεωγραφική και ποιοτική διασπορά της ζήτησης. Συμμετείχαν περισσότεροι από 100 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 80% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού, γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με τα διεθνή κεφάλαια, επισημαίνει ακόμα η Alpha Bank.

Το Green Bond Framework της Alpha Bank προβλέπει πως τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική δέσμευση της τράπεζας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως συντονιστές της έκδοσης ενήργησαν οι AXIA, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UniCredit.

«Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της Alpha Bank. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της ευελιξία και την προληπτική διαχείριση του ισολογισμού της τράπεζας, παρέχοντάς της παράλληλα στρατηγική ευχέρεια για τη στήριξη της οργανικής της ανάπτυξης και την υλοποίηση στοχευμένων εξαγορών, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου», δήλωσε η chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά.