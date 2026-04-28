Απελευθέρωσαν το πλοίο όταν διαπίστωσαν ότι το ταξίδι του δεν θα περιλάμβανε ιρανικό λιμάνι.

Ένα ακόμη ρεσάλτο έκαναν τα μέλη της CENTCOM σε πλοίο που βρισκόταν στην Αραβική Θάλασσα.

«Νωρίτερα σήμερα στον Αραβικό Κόλπο, πεζοναύτες των ΗΠΑ από την 31η Μονάδα Εκστρατείας Πεζικού επιβιβάστηκαν στο M/V Blue Star III, ένα εμπορικό πλοίο καθώς υπήρξαν υποψίες ότι προσπάθησε να μεταβεί στο Ιράν παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Οι αμερικανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το πλοίο αφού διεξήγαγαν έρευνα και επιβεβαίωσαν ότι το ταξίδι του πλοίου δεν θα περιλάμβανε στάση σε ιρανικό λιμάνι.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να λειτουργούν και να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής, 39 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

