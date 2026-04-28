Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

Στην κλήρωση της περασμένη Τρίτης τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 75362, σειρά η 6η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός είχε πωληθεί μόνο στην 6η σειρά άρα έγινε μερικό τζάκποτ. Ο αριθμός 75362 στην 6η σειρά στοιχείο Β κέρδισε 225.000 ευρώ και ο ίδιος λαχνός στην ίδια σειρά στοιχεία Α,Γ,Δ,Ε κέρδισε 56.000 ευρώ. Από 15.000 ευρώ κέρδισε ο ίδιος αριθμός, σε όλες τις σειρές εκτός από την 5η, 6η και 7η και στοιχεία Α- Ε.

Επίσης ο αριθμός 35259 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι εξής αριθμοί: 6054, 11232, 18119, 22336, 25485, 42406, 51175, 67302 και 70086.