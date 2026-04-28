Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ μακρινός ξάδελφος του βασιλιά Καρόλου;

Ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χάρντμαν έγραψε στην Daily Mail ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ και ο μονάρχης είναι 15α ξαδέλφια. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να το σχολιάσει, με ανάρτηση που έκανε λίγη ώρα προτού υποδεχθεί τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, σε τελετή στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιούν στις ΗΠΑ.

«Ουάου, αυτό είναι ωραίο. Πάντα ήθελα να ζήσω στο παλάτι Μπάκιγχαμ. Θα μιλήσω για αυτό με τον βασιλιά και τη βασίλισσα σε λίγα λεπτά», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ρόμπερτ Χάρντμαν πρόσφατα εξέδωσε βιβλίο με τίτλο «Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story». Τώρα, έγραψε στην Daily Mail πως έκανε «λεπτομερή έρευνα» για λογαριασμό της εφημερίδας, η οποία έδειξε πως ο Τραμπ και ο βασιλιάς Κάρολος έχουν έναν κοινό πρόγονο. Πρόκειται για τον τρίτο κόμη του Λένοξ, δισέγγονο του βασιλιά Ιακώβου Β΄της Σκωτίας. «Κάτι που σημαίνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κάρολος Γ΄είναι 15α ξαδέλφια», έγραψε ο συγγραφέας.