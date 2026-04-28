Σε πύρινο κλοιό η Κορινθία με 56 πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Ζευγολατιό.

Φωτιά μαίνεται την τελευταία ώρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr η εστία εντοπίζεται σε πευκοδάσος στην περιοχή του Ζευγολατιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και γρήγορα πήρε διαστάσεις λόγω των συνθηκών στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί. Ειδικότερα στη μάχη με το πύρινο μέτωπο έχουν «ριχθεί» 56 πυροσβέστες ενώ συνδράμουν και 17 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε ρεματιά, όπου πέρα από δέντρα υπάρχουν και συσσωρευμένα απορρίμματα, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Παρά την ένταση της φωτιάς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικίες της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια μέσα, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν πιθανή επέκταση προς κατοικημένες ζώνες

Το δεύτερο μέτωπο που εντοπίστηκε σε γεωργική έκταση στο Καστράκι του Δήμου Νεμέας τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.