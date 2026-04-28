Η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη στο ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην τηλεόραση ένα από τα πέντε βιβλία που φέρουν την υπογραφή της.

Σε μία ημέρα αφιερωμένη στην «Απαγωγή», το πέμπτο βιβλίο που φέρει την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη, βρέθηκε η ερευνήτρια - δημοσιογράφος και οι κάμερες των τηλεοπτικών – ψυχαγωγικών εκπομπών κάλυψαν το γεγονός.

Αμέσως μετά η Αγγελική Νικολούλη παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες, τονίζοντας ότι πρόκειται για το πέμπτο βιβλίο – θρίλερ που δημιουργεί βασισμένο σε αληθινά γεγονότα:

«Νιώθω ευγνώμων για τον κόσμο που ήρθε να παραλάβει το βιβλίο μου. Είναι το πέμπτο βιβλίο στη σειρά θρίλερ που βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Είναι αυτό που λέμε ότι έχω μεγαλώσει γενιές γενιές. Ο κόσμος έχει εκφράσει την αγάπη του και είναι αυτό που εισπράττω. Μου λένε ότι αλλιώς είμαι στην πραγματικότητα κι αλλιώς στο γυαλί», ανέφερε αρχικά.

Μάλιστα, η διακεκριμένη δημοσιογράφος, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι γίνονται ορισμένες συζητήσεις προκειμένου ένα από τα βιβλία της να μεταφερθεί στην τηλεόραση σε μορφή σειράς: «Γίνονται κάποιες κουβέντες. Όταν θα είναι έτοιμο, θα το πούμε. Επιλέγω ιστορίες που είναι πολύπλοκες και που έχουμε κάνει αγώνα να φωτιστούν. Έχουμε βοηθήσει να εξιχνιαστούν 32 δολοφονίες. Υπάρχει υλικό και ιστορίες που θα ήθελα και εγώ να εμβαθύνω και να βγουν και άλλα βιβλία».

Τέλος, απαντώντας στα ερωτήματα των ρεπόρτερ σχετικά με το αν το «Φως στο Τούνελ», θα συνεχίσει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε: «Αν δεν κλείσει ο Μάιος, δεν κάνω καμία κουβέντα για τη νέα σεζόν γιατί το μυαλό μου είναι στην εκπομπή! Θα δούμε…».

