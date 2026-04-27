Η Πρωτομαγιά κάθε άλλο παρά ανοιξιάτικη θα είναι - Βόρειοι άνεμοι, θερμική αστάθεια και καταιγίδες δίνουν σκυτάλη στο τριήμερο, η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Ο καιρός μας τα χαλάει τις επόμενες μέρες με αποκορύφωμα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που κάθε άλλο παρά σε ανοιξιάτικους ρυθμούς θα κινηθεί. Οι μετεωρολογοι συγκλίνουν σε μια αστάθεια με βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύεται και από αισθητή πτώση του υδράργυρου. Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος παραθέτει στο ιστολόγιό του πώς τα τερτίπια του καιρού βάζουν «στον πάγο» την επιθυμία μικρών και μεγάλων για Πρωτομαγιά με καλοκαιρία και ανοιξιάτικες συνθήκες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου με άστατο καιρό αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, καθώς η θερμική αστάθεια θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα, δίνοντας τοπικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων κυρίως τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η μεταβολή του καιρού αναμένεται να γίνει πιο αισθητή από την Πέμπτη, η οποία θεωρείται και η «κλειδωμένη» ημέρα για την έναρξη της έντονης καιρικής διαταραχής σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας προβλέπεται αύξηση της αστάθειας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση προς το τέλος της εβδομάδας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ.Ζιακόπουλος «για την Πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο (2-3/5), θα θέλαμε οι συνθήκες να είναι καλύτερες, αλλά «άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε καιρός κελεύει». Τα επόμενα 24ωρα θα «κλειδώσει» τη τελική πρόγνωση για το καιρό του τριημέρου της Πρωτομαγιάς όμως όλα δείχνουν ότι δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές μόνο αυξομείωση στην ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Η νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου: Ο καιρός που θα μας οδηγήσει στην Πρωτομαγιά

Η χώρα μας επηρεάζεται από τον συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την επικράτηση ανέμων του βόρειου τομέα με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) η απογευματινή θερμική αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων ή και καταιγίδων, θα περιοριστεί στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη (29/4), είναι και πάλι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με βασική ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (30/4), στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα προβλέπεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα. Παράλληλα, θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι και σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία. Υ.Γ. Για την Πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο (2-3/5), θα θέλαμε οι συνθήκες να είναι καλύτερες, αλλά «άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε καιρός κελεύει».