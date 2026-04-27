Mας τα χαλάει ο καιρός το τριήμερο της Πρωτομαγιάς - Η πρόγνωση Κολυδά για βροχές και καταιγίδες.

Καθόλου ενθαρρυντικά δεν είναι τα προγνωστικά για τον καιρό της Πρωτομαγιάς με τον Θοδωρή Κολυδά στη νέα του πρόγνωση να θεωρεί δεδομένη την ψυχρή εισβολή που θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες μέχρι και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στη νέα του ανάρτηση του ο μετεωρολόγος του STAR τονίζει ότι «επιβεβαιώνεται η ψυχρή εισβολή την Πρωτομαγιά» και παραθέτει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καιρού που θα επικρατήσουν το προσεχές τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Ο καιρός θα κινηθεί σε φθινοπωρινό σκηνικό από το απόγευμα της Πέμπτης έως και την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, ενώ θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Παράλληλα, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στα ηπειρωτικά ορεινά δεν αποκλείονται και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά, με τη μείωση να γίνεται πιο αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, αλλά και σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο χειμερινές παρά ανοιξιάτικες συνθήκες.

Πώς θα κινηθεί η πτώση της θερμοκρασίας το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

«Δεν μιλάμε για ακαραία ψυχρό επεισόδιο αλλά για μια αξιόλογη ψυχρή μεταφορά αρχών Μαίου με πτώση της τάξης των 6-9 βαθμών Κελσίου στα βόρεια κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά και μικρότερη αλλά αισθητή υποχώρηση στα νότια. Πρακτικά θα έχουμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 5 έως 8 βαθμούς στα ηπειρωτικά τοπικά και περισσότερο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ στα νότια νησιωτικά τμήματα η πτώση πιθανότατα θα είναι συγκρατημένη γύρω στους 3 με 5 βαθμούς.»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η #ψυχρή_εισβολή για την #Πρωτομαγιά επιβεβαιώνεται πλέον από το σύνολο σχεδόν των προγνωστικών δεδομένων, με σαφή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Σήμερα εστιάζουμε κυρίως στα θερμοκρασιακά στοιχεία και στη σύγκριση των προγνωστικών μοντέλων, ενώ αύριο, με νεότερα και πιο ασφαλή δεδομένα, θα επανέλθουμε αναλυτικά και στο πιο σύνθετο κομμάτι του υετού, όπου η ακριβής κατανομή των φαινομένων απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.

