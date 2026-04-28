Νέα μέρα για την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου από την επόμενη εβδομάδα.

Το Λαϊκό Λαχείο αλλάζει μέρα από τον Μάιο και αντί για Τρίτη οι κληρώσεις θα γίνονται στο εξής κάθε Τετάρτη.

Οι κληρώσεις του Λαϊκού λαχείου της Allwyn θα προβάλλονται στο εξής live στο κανάλι στο Youtube στις 19:00 κάθε Τετάρτη.

Έτσι, από την επόμενη εβδομάδα οι κληρώσεις του Μαΐου θα γίνουν στις 6, 13, 20 και 27 Μαΐου.

Στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου χρειάστηκαν 4 διαδοχικές κληρώσεις για να αναδειχθεί ο μεγάλος λαχνός.

Από την τέταρτη κατά σειρά κλήρωση προέκυψε ο αριθμός 14576, σειρά η 3η και στοιχείο το Ε. Ο συγκεκριμένος λαχνός έχει πωληθεί και κερδίζει το ποσό των 250.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου, ανέρχεται περίπου στα 2.000.000 ευρώ.

Ο αριθμός 54473 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8 και από 5 ευρώ κερδίζουν όσοι λήγουν σε μονό αριθμό δηλαδή σε 1,3,5,7, και 9.

