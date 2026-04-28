«Είμαστε τόσο χάλια σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε καν να διοργανώσουμε ένα δείπνο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξαρχής» είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής του Daily Show επικρίνοντας την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο παρουσιαστής του Daily Show Τζον Στιούαρτ κατακεραύνωσε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ μετά το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ αλλά και τα μέλη της κυβέρνησης για τις αντιδράσεις τους μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Τζον Στιούαρτ δήλωσε τη στήριξή του τη Δευτέρα το βράδυ στο Daily Show, δύο ημέρες μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ, στον Τζίμι Κίμελ λέγοντας μεταξύ άλλων πως «υποτίθεται ότι θα ήταν μια βραδιά διασκέδασης και ευθυμίας μέχρι που, όπως τα περισσότερα πράγματα στην Αμερική, διακόπηκε από πυροβολισμούς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ωραία πράγματα. Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν είναι καν κάτι ωραίο το δείπνο. Κανείς δεν ήθελε αυτό το γαμ@@νο δείπνο εξαρχής!».

Συνεχίζοντας την έντονη κριτική του, ο Στιούαρτ είπε πως «είμαστε τόσο χάλια σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε καν να διοργανώσουμε ένα δείπνο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξαρχής. Ας γιορτάσουμε την πρώτη τροπολογία με μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι μπορεί για να την καταστρέψει».

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόβαλε μερικά πλάνα από το χάος κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με ορισμένους ανθρώπους να αρπάζουν μπουκάλια με κρασί και έναν άνδρα που συνεχίζει να τρώει ήρεμα τη σαλάτα του καθώς πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να απομακρύνουν τον Τραμπ και να συλλάβουν τον επιτιθέμενο.

«Υπήρξαν φορές που ανησυχούσα πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη και για το αν θα μας αντικαταστήσει ή όχι. Και μετά υπάρχουν άλλες φορές που σκέφτομαι, "Γεια σου, AI, μπορείς να ξεκινήσεις τη Δευτέρα;"» είπε αστειευόμενος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπήρχαν πολλά για να αποκωδικοποιήσει κανείς στις αντιδράσεις διαφόρων μελών της κυβέρνησης Τραμπ, συνέχισε ο Στιούαρτ, από την «γρήγορη έξοδο του Τζέι Ντι Βανς από το Dancing with the Stars μέχρι τον Πιτ Χέγκσεθ, τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ που απομακρύνεται από μια "κυψέλη" της Μυστικής Υπηρεσίας που προφανώς δεν μπορούσε να διαθέσει ούτε μια "εργάτρια μέλισσα" για, δεν ξέρω ίσως, τη σύζυγό του», είπε ο Στούαρτ πριν σταματήσει προσωρινά το κλιπ που αναφέρεται στον υπουργό Υγείας, ο οποίος έφυγε από τον χώρο των πυροβολισμών χωρίς τη σύζυγό του, Σέριλ Χάινς.

«Πόσο χάλια είναι αυτή η σκηνή;» αναρωτήθηκε ο Στιούαρτ, συγκρίνοντάς το μάλιστα με πλάνα του σκληροπυρηνικού αντιμεταναστευτικού συμβούλου του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, να συνοδεύει την έγκυο σύζυγό του έξω από τον χώρο. «Ο τύπος που σε ξεπέρασε είναι ο Στίβεν - fucking - Μίλερ», αναρωτήθηκε με θαυμασμό ο Στιούαρτ. «Αυτός ήταν πιο ιπποτικός. Ο Στίβεν Μίλερ, ένας τύπος που πιθανότατα αυνανίζεται με τη νέα ταινία Faces of Death. Και τώρα για το υπόλοιπο της ζωής σου, η γυναίκα σου θα σου κάνει μια ερώτηση που κανείς δεν έχει κάνει ποτέ πριν, ποτέ: "Γιατί δεν μπορείς να είσαι περισσότερο σαν τον Στίβεν Μίλερ;"» σχολίασε ο Στιούαρτ.

Με πληροφορίες του Guardian