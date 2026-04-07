Σούπερ αφράτο, μαστιχωτό τσουρέκι με Lotus γέμιση και τραγανή επικάλυψη!

Τα αγαπημένα, διάσημα μπισκότα Lotus συναντούν το παραδοσιακό, αφράτο και μαστιχωτό τσουρέκι και το αποτέλεσμα είναι απλά… ακαταμάχητο! Μια σύγχρονη, απολαυστική εκδοχή του κλασικού πασχαλινού γλυκού που συνδυάζει άρωμα, υφή και πλούσια γεύση σε κάθε μπουκιά. Ένα τσουρέκι που ξεχωρίζει για τις ίνες του, την αφράτη υφή του και τη λαχταριστή γέμιση από πραλίνα Lotus, που λιώνει στο εσωτερικό του.

Τα τραγανά κομμάτια μπισκότου προσθέτουν ένταση και χαρακτήρα, ενώ η επικάλυψη με επιπλέον πραλίνα και μπισκότο απογειώνει το αποτέλεσμα. Κάθε κομμάτι είναι γεμάτο αρώματα και γεύσεις που δένουν απόλυτα: η παράδοση του τσουρεκιού με το μαχλέπι και το κακουλέ συναντά τη γλυκιά καραμελένια νοστιμιά του Lotus, δημιουργώντας ένα γλυκό που δεν περνά απαρατήρητο. Ιδανικό για το πασχαλινό τραπέζι. Γεμάτο άρωμα και εκείνες τις ίνες που «σπάνε» όπως πρέπει… το τσουρέκι με αυτή τη αυνταγή σερβίρεται στην πιο απολαυστική του εκδοχή.

Για το τσουρέκι:

500 γρ. αλεύρι για τσουρέκι (δυνατό)

100 γρ. ζάχαρη

2 αυγά

120 ml γάλα χλιαρό

80 γρ. βούτυρο λιωμένο

25 γρ. νωπή μαγιά (ή 1 φακελάκι ξηρή)

1 βανίλια

1/2 κ.γ. μαχλέπι

1/4 κ.γ. κακουλέ (καρδάμωμο)

ξύσμα πορτοκαλιού

1 πρέζα αλάτι

Για τη γέμιση:

200 γρ. πραλίνα Lotus (Biscoff)

5-6 μπισκότα Lotus (χοντροσπασμένα)

Για την επικάλυψη:

100 γρ. πραλίνα Lotus

2-3 μπισκότα Lotus θρυμματισμένα

Εκτέλεση

Ενεργοποίηση μαγιάς. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό γάλα με 1 κ.γ. ζάχαρη και αφήνουμε 10 λεπτά να αφρίσει. Σε μπολ βάζουμε αυγά, ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε βούτυρο, βανίλια, μαχλέπι, κακουλέ και ξύσμα. Ρίχνουμε τη μαγιά. Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι και το αλάτι. Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ελαστική και μαλακή ζύμη (10-15 λεπτά). Η ζύμη πρέπει να είναι ελαφρώς κολλώδης, όχι σφιχτή. Σκεπάζουμε και αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 1,5–2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί. Ανοίγουμε τη ζύμη σε ορθογώνιο. Απλώνουμε την πραλίνα Lotus. Πασπαλίζουμε με τα μπισκότα. Τυλίγουμε σε ρολό το πλέκουμε σαν τσουρέκι. Αφήνουμε άλλα 30-40 λεπτά να φουσκώσει. Ψήνουμε στους 170-180°C για 30-35 λεπτά μέχρι να ροδίσει.Ζεσταίνουμε την πραλίνα Lotus. Την απλώνουμε πάνω στο ζεστό τσουρέκι. Πασπαλίζουμε με μπισκότα Lotus