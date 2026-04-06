Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση καυσίμων των μηνών Απριλίου και Μαΐου, με την πληρωμή να ξεκινά μέσα σε δύο ημέρες από την έγκριση. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου. Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00.

Η αίτηση για το Fuel Pass υποβάλλεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στοΕθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Με την είσοδο στην πλατφόρμα εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ, επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην Αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

Στη συνέχεια επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ή συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό στο σύνολό του σε ενιαίο αρχείο. Επίσης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας για το σκοπό ελέγχου ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο και ότι δεν οφείλονται γι’αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση) λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό της επιδότησης. Στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει.

Προσοχή στο λογαριασμό

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα διασταυρώσεις με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων φορέων, ελέγχοντας το δηλωθέν εισόδημα, την ασφάλιση του οχήματος και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και εγκριθεί η αίτηση, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση έως και τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να δουν τα χρήματα πριν το Πάσχα, καθώς μεσολαβεί το απαιτούμενο 48ωρο για την πληρωμή.

Αντίθετα, όσοι κινηθούν αργότερα θα πληρωθούν μετά τις τραπεζικές αργίες. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα, αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί και τρένα, και παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της Αίτησής μου;

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: