Ανησυχία για ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Εκλογές αρχές καλοκαιριού εισηγείται ο υπ. Εσωτερικών. Εντείνονται οι φωνές για πρόωρες κάλπες στο κυβερνών κόμμα.

Σε καθεστώς πολιτικής ρευστότητας βρίσκεται ήδη η χώρα μετά τη νέα Δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν πως ήδη η κυβέρνηση χάνει τα κέρδη που εμφάνιζε στις δημοσκοπήσεις μετά τον πόλεμο στον Περσικό με τάση περαιτέρω απωλειών.

Η αυτοδυναμία χάνεται πλέον ακόμα και ως «λεκτική αναφορά» από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κοινή πλέον είναι η πεποίθηση πως μετά τις εκλογές καμία κυβερνητική συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα και αν ο συσχετισμός δύναμης δεν άλλαζε και παρέμεινε όπως είναι σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Τα σκάνδαλα δείχνουν να θέτουν εκτός κάδρου για το πρόσωπο του πρωθυπουργού τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ καθιστούν εν αμφιβόλω και το σχεδιασμό για δεύτερες εκλογές αν η ΝΔ δεν ανακάμψει (κάτι που δεν είναι το πλέον πιθανό) έως τις κάλπες.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα δείχνει αδύνατος ακόμα και ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» στο παρασκήνιο συζητούνται- ή και προωθούνται- σενάρια για συγκρότηση «Οικουμενικής» κυβέρνησης με τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργό, πολύ περισσότερο καθώς η χώρα από την 1η Ιουλίου και για ένα εξάμηνο θα ασκήσει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να έχει κυβερνητική αστάθεια και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Το πρόσωπο του πρωθυπουργού θα έχει να κάνει και με το συσχετισμό δύναμης που θα διαμορφωθεί στις εκλογές. Ένα πρόσωπο που ήδη ακούγεται είναι ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, που έχει κυβερνητική εμπειρία, πολύ περισσότερο καθώς στο επίκεντρο του επόμενου διαστήματος θα βρίσκονται οι συνέπειες της οικονομίας από τον πόλεμο και τα μείζονα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο συγκεκριμένο τομέα. Ένα πρόσωπο που θα μπορούσε ακόμα να συζητηθεί φέρεται να είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τόσο ο Γ. Στουρνάρας (που σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος) όσο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα διευκόλυναν την συμφωνία του ΠΑΣΟΚ, καθώς προέρχονται από τους κόλπους του, ο δε Ευ. Βενιζέλος ήταν και στο πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα ακόμα σενάριο που συζητείται είναι ο πρωθυπουργός να προέρχεται από το κόμμα. Πχ ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αποδεχόταν τον Νίκο Δένδια, κάτι όμως που θα του έδινε και το «δαχτυλίδι της διαδοχής» στο νυν κυβερνών κόμμα.

Η δε «Οικουμενική»- που στην ουσία θα είναι κυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ενός ή δυο άλλων «προθύμων» κομμάτων που θα βρεθούν μετεκλογικά- θα είναι διάρκειας ενός οκταμήνου έως ενός έτους το πολύ, προκηρύσσοντας στη συνέχεια εκλογές για πιο «ομαλές λύσεις». Να υπενθυμίσουμε εδώ πως δε προ μηνών συνομιλία του με τον Αντώνη Καρακούση, όπως αυτή είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είχε εκφράσει έντονο προβληματισμό για τη συγκρότηση κυβέρνησης μετά από τυχόν αδιέξοδο σε δεύτερες κάλπες, αφήνοντας ευθέως να εννοηθεί πως ο ίδιος θα συμβάλλει για την εξεύρεση κυβερνητικής λύσης καθώς είναι αδιανόητο η χώρα να οδηγηθεί σε τρίτες κάλπες. Ανεξαρτήτως δε ότι δημοσίως έκτοτε δεν έχει γίνει καμία άλλη συζήτηση για το θέμα, πλην του ότι το ΠΑΣΟΚ απέκλεισε τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, είναι φανερό ότι στο παρασκήνιο οι συζητήσεις που αποκαλύπτει το ρεπορτάζ μας όχι απλώς γίνονται αλλά «φουντώνουν»!

Εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες

Την ίδια στιγμή οι φωνές στο κυβερνών κόμμα που προτείνουν πρόωρες εκλογές πληθαίνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Εσωτερικών έχει προτείνει στον πρωθυπουργό προσφυγή στις κάλπες τον Ιούνιο, με τον πρωθυπουργό να λαμβάνει τις οριστικές του αποφάσεις όπως έγραψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα. Ούτως ή άλλως στις 16 Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί παρά να δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τον αν και πότε θα υπάρξουν έκτακτες πολιτικές εξελίξεις ή όχι.

Ανησυχία για ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Την ίδια στιγμή στο Μαξίμου υπάρχουν φόβοι για ανεξαρτητοποίηση βουλευτών της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Γι' αυτό ίσως και ο πρωθυπουργός δεν ζητάει τις παραιτήσεις βουλευτών που αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας μόνο από όσους παραπέμπονται με κακουργηματικές κατηγορίες δήλωση ότι δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές στις ερχόμενες εκλογές.