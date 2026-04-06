Νέα απώλεια για τον «Στέφανος»- Βουλευτές του συζητούν με το ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι πλέον, όπως πληροφορούμαστε, στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη ο Μπάμπης Παπαδάκης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος που ήταν κοντά του για τα θέματα Τύπου από την πρώτη ημέρα, αρχικά όταν ο Κασσελάκης εκλέχτηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία όταν ίδρυσε το «Κίνημα Δημοκρατίας» παραιτήθηκε προ μηνός περίπου μέσα σε καλό κλίμα.

«Θα χαρώ να σε δω να προοδεύεις», φέρεται να είπε στον πρόεδρο του κόμματος, καθώς το επόμενο διάστημα προτίθεται να ιδιωτεύσει. Προ ενός διαστήματος είχε παραιτηθεί και η πολύ καλή δημοσιογράφος Ευγενία Κουντούρη που είχε την ευθύνη των μέσων μετά τον Μπάμπη Παπαδάκη.

Να σημειώσουμε επίσης πως δυο από τους τελευταίους βουλευτές που απέμειναν στο κόμμα Κασσελάκη, η Θεοδώρα Τζάκρη και η Γιώτα Πούλου φέρονται να συνομιλούν με το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για τις δυο βουλευτίνες που όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Νίκο Ανδρουλάκη παρότι ο λαός με την ψήφο του είχε αναδείξει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μύλος...

Β.Σκ.