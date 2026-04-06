Πάμε σε πρόωρες εκλογές; Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα των πολιτικών συζητήσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις οποίες ο αριθμός των εμπλεκόμενων υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έφτασε στους 20, πυροδότησαν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και έφερε την κυβέρνηση σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε τις δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και των Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Κώστα Σκρέκα να δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη βουλευτική ασυλία.

Οι διάλογοι

Το χειρότερο όμως για την κυβέρνηση ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο δημοσιοποιήθηκαν αρκετοί διάλογοι από όσους περιέχονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διάλογοι μάς γυρνάνε κανονικά στις εποχές… Γκρούεζα, με τους γαλάζιους αξιωματούχους και τους συνεργάτες τους να ζητάνε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει σε πληρωμές ψηφοφόρων τους κατά παράνομο ή παράτυπο τρόπο. Ανεξάρτητα από την ποινική πλευρά της υπόθεσης, οι διάλογοι που διαβάζουμε, συνιστούν πολιτικό κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποτελούν αποθέωση του παλαιοκομματισμού και δείχνουν ότι η ΝΔ διαμόρφωσε μεγάλης κλίμακας πελατειακά δίκτυα με εργαλείο τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι «διαχρονικές παθογένειες» στις οποίες αποδίδει το πρωθυπουργός το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία.

Επειδή ακριβώς οι διάλογοι διαψεύδουν το αφήγημα Μητσοτάκη περί μάχης με τις κακές παραδόσεις του πολιτικού συστήματος και προκαλούν μεγάλη πολιτική ζημιά στο Μαξίμου. Ζημιά που θα συνεχιστεί όσο θα εκτυλίσσεται η δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου.

Η κοινοβουλευτική διαχείριση

Αλλά πέρα από την πολιτική αίσθηση που δημιουργούν οι διάλογοι, το βασικό πρόβλημα για το Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση αποσταθεροποιείται λόγω του διψήφιου αριθμού υποδίκων. Η αντιπολίτευση ήδη μιλάει για «κυβέρνηση υποδίκων» και στα social media γίνεται πλάκα με τη γνωστή ατάκα «μ’ όποιον αράζω, έχει δικαστήρια». Η σύνδεση μιας κυβέρνησης με τη διαφθορά και τις δικαστικές περιπέτειες την απονομιμοποιεί πολιτικά, υπονομεύει την αξιοπιστία της και δίνει την ευκαιρία για τη συγκρότηση ετερόκλητων αντιπολιτευτικών μετώπων στη βάση της «κάθαρσης από τους διεφθαρμένους». Αν οι περιπτώσεις ήταν μία ή δύο, η διαχείριση θα ήταν σχετικά εύκολη Αλλά με 20 εμπλεκόμενους βουλευτές και υπουργούς τα κυβερνητικά επιχειρήματα δεν ακούγονται πειστικά.

Επιπλέον, στις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες για το σκάνδαλο μπορεί να παρουσιαστούν φαινόμενα απειθαρχίας εντός της ΚΟ της ΝΔ, κάτι που θα πλήξει περαιτέρω την εικόνα της κυβέρνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι προτροπές

Μια κυβέρνηση που αποσταθεροποιείται λόγω σκανδάλων διαφθοράς, έχει ανάγκη την προσφυγή στη λαϊκή νομιμοποίηση, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία διαρκών κρίσεων. Αυτός είναι ο λόγος που το ζήτημα των πρόωρων εκλογών τίθεται επί τάπητος στις συσκέψεις του Μαξίμου, παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι η κυβερνητική θητεία θα ολοκληρωθεί.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Σαββατοκύριακο τρία μεγάλα ΜΜΕ Καθημερινή, Τα Νέα και τα Παραπολιτικά προέτρεψαν τον πρωθυπουργό να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Το εντιτόριαλ της Καθημερινής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κυβέρνηση μπορεί να παγιδευτεί στη «δίνη μιας παραλυτικής σκανδαλολογίας, που μπορεί να εξελιχθεί και σε πηγή ανασφάλειας για τη χώρα».

O πόλεμος

Πώς όμως να κάνεις εκλογές εν μέσω πολέμου; Και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά δύο, δεδομένου ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες. Μπορεί η χώρα να μείνει χωρίς κυβέρνηση για τουλάχιστον δύο μήνες ενώ η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ανάφλεξης και η ενεργειακή κρίση έχει εκτροχιάσει την παγκόσμια οικονομία; Πώς μπορούν να ληφθούν τυχόν κρίσιμες αποφάσεις από μια υπηρεσιακή κυβέρνηση; Στη συγκεκριμένη συγκυρία η διενέργεια πρόωρων εκλογών δεν είναι απλώς θέμα πολιτικής εκτίμησης του πρωθυπουργού. Είναι ενδεικτικό ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα ήθελαν κυβερνητική αστάθεια στην Ελλάδα όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Για να ανοίξει πραγματικά το παράθυρο των πρόωρων πρέπει να σιγήσουν τα όπλα στο Ιράν. Σε άλλη περίπτωση, ο Μητσοτάκη θα κατηγορηθεί για εθνικήανευθυνότητα και ακραίο τυχοδιωκτισμό.

Αυτό όμως σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα εισπράξει στο σύνολό της της τη φθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχει ανοιχτή έξοδο κινδύνου.