Σε πολύ δύσκολη θέση το Μαξίμου, όσο και αν συνεχίζει τις διαρροές ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία.

Σειρά μέσων ενημέρωσης, που δεν τα λες και αντικυβερνητικά, προτρέπουν τον πρωθυπουργό να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες.

Το κύριο άρθρο της «Καθημερινής» της Κυριακής έχει τίτλο «Μια μοναχική απόφαση» και έχει ως εξής:

«Στις δημοκρατίες τον χρόνο των εκλογών τον προβλέπει το Σύνταγμα. Ο πρωθυπουργός έχει την ευχέρεια να αποφασίσει διαφορετικά. Εκείνος- και μόνον εκείνος- έχει τη νομιμοποίηση να σταθμίσει, χωρίς υστερόβουλους υποβολείς, αν θα εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της. Είναι μια απόφαση που δεν μπορεί παρά να τη λάβει με αμιγώς πολιτικά κριτήρια: Να ζυγίσει αν διαθέτει το απόθεμα δυνάμεων, το αφήγημα και την πυξίδα, ώστε να αξιοποιήσει παραγωγικά τον χρόνο που του απομένει, χωρίς να πέσει στη δίνη μιας παραλυτικής σκανδαλολογίας, που μπορεί να εξελιχθεί και σε πηγή ανασφάλειας για τη χώρα. Εκείνος θα κρίνει. Την εντολή την έχει. Και είναι ακόμη ισχυρή».

Τα Νέα Σαββατοκύριακο

Το κύριο άρθρο της εφημερίδας «Τα Νέα Σαββατοκύριακο» καταλήγει ως εξής:

«Το όλο σκάνδαλο που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε διαφορετικές φάσεις είναι και βαθύ και έχει προεκτάσεις που εκθέτουν τη χώρα έναντι της ΕΕ και των εταίρων της. Η ίδια η εξέλιξη εξάλλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτει προ των ευθυνών τους όσους ή όσες όντως έχουν διασπαθίσει πόρους και δη με αντάλλαγμα την εκλογική τους πελατεία. Η τρέχουσα βαρύνουσα υπόθεση επιπροσθέτως ενισχύει ένα αίσθημα δυσπιστίας έναντι της σημερινής κυβέρνησης και των εκπεφρασμένων της προθέσεων για τομές και μεταρρυθμίσεις ενώ αποτελεί ανασχετικό παράγοντα σε προωθητικές κινήσεις ως προς τις δυναμικές της χώρας και τις νέες απαιτήσεις και αγωνίες των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ο κίνδυνος σε μια κορυφαία επισφαλή γεωπολιτική στιγμή να διατηρείται μια κυβερνητική πλειοψηφία ενταγμένη σε ένα σπιράλ εσωστρέφειας και αμηχανίας. Μια κυβέρνηση που θα έχει ουσιαστικά παραιτηθεί από τις μεγάλες αποφάσεις. Για αυτό ακριβώς ο Πρωθυπουργός που είναι και ο μόνος και καθ’ όλα αρμόδιος οφείλει να εξετάσει την πρόωρη προσφυγή σε κάλπες. Η ανανέωση της λαϊκής εντολής θα μπορούσε να είναι η λύση τώρα».

Τα «Παραπολιτικά»

«Η δυναμική των γεγονότων σιγά-σιγά φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες κάλπες» είναι ο υπέρτιτλος του «Πολιτικού Καφέ» του Γιάννη Κουρτάκη στα «Παραπολιτικά» που κυκλοφορούν από το Σάββατο, ενώ ο τίτλος προειδοποιεί πως «οι κυβερνήσεις της οκταετίας δεν πήγαν στις κάλπες με θετικό αφήγημα».

«Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, θα καταφέρει να αποτελέσει εξαίρεση στον μεταπολιτευτικό κανόνα, απλώς αυταπατάται", σημειώνει ο εκδότης της εφημερίδας. «Γι΄ αυτό και ο δρόμος των πρόωρων εκλογών αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στην ίδια τη χώρα, που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραδοθεί στην ακυβερνησία και την πολιτική αστάθεια».

Υπογραμμίζεται πως ο Γ. Κουρτάκης έχει αρθρογραφήσει εδώ και ένα περίπου μήνα και σίγουρα πιο εμφατικά το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Εξάλλου και τίτλος της «Κυριακάτικης Απογευματινής» είναι «Ή αλλάζει ή βουλιάζει - Μέτωπα φωτιά σε Βουλή και οικονομία».

Σε δύσκολη θέση

Οι υποδείξεις κορυφαίων μέσων, που επαναλαμβάνουμε δεν θεωρούνται (και δεν είναι) αντικυβερνητικά, δείχνουν τις δυσκολίες αλλά και τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει ο πρωθυπουργός. Αλλά και ότι δεν διαθέτει στρατηγική αντιμετώπισης της κατάστασης...