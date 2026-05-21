Την Τετάρτη ο Τραμπ μίλησε για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αν και απείλησε επίσης με επανέναρξη της στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν δεν συναινέσει σε συμφωνία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι συντόνισαν τη διέλευση 26 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν στάσιμες.

«Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ διεξάγεται με την άδεια και σε συντονισμό με το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC», ανέφερε η δήλωση που μετέδωσε την Τετάρτη το προσκείμενο στο ιρανικό κράτος ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA.

Αργότερα την Τετάρτη, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν (PGSA) δημοσίευσε έναν νέο χάρτη του Ορμούζ στην πλατφόρμα X, ορίζοντας μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη την οποία τα πλοία δεν θα μπορούν να διασχίσουν χωρίς την εξουσιοδότησή της.

Η αρχή ανέφερε ότι η ζώνη εκτείνεται από το Kuh-e Mubarak στο Ιράν έως τα νότια της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην ανατολική είσοδο των στενών, και από το άκρο του νησιού Κεσμ έως το Ουμ αλ-Καγουάιν στη δυτική είσοδο.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών ενέργειας περνούσε από τα στενά πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ πλέον η κυβέρνηση Τραμπ έχει απαντήσει επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και στραγγαλίζοντας τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου - την κύρια πηγή εσόδων της χώρας.

Η αντιπαράθεση αυτή έχει ασκήσει τεράστια πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ενώ παράλληλα εγείρει ανησυχίες για μια επαπειλούμενη ανθρωπιστική καταστροφή.

Την Τετάρτη, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) προειδοποίησε ότι ο αποκλεισμός θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων εντός έξι έως 12 μηνών, χαρακτηρίζοντας τη διαταραχή ως «την απαρχή ενός συστημικού σοκ στην αγροδιατροφή».

Η υπηρεσία, που εδρεύει στη Ρώμη, ανέφερε ότι η διαταραχή δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα μόνο για τη ναυτιλία ή την αγορά ενέργειας, προειδοποιώντας για σοκ στη διατροφική αλυσίδα.

«Το σοκ εξελίσσεται σε στάδια: ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, χαμηλότερες αποδόσεις (σοδειές), αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και στη συνέχεια πληθωρισμός των τροφίμων», ανέφερε ο FAO.

Πηγή: Al Jazeera