«Ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στον ουρανό ούτε στην γη» - Για 3η ημέρα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα

«Ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στον ουρανό ούτε στην γη» - Για 3η ημέρα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα
Συνεχίζεται για 3η ημέρα η δίκη για το δυστύχημα στα Τεμπη.

Συνεχίζεται για 3η ημέρα η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τεμπη. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας.

Οι συγγενείς θα πρέπει να φωνάξουν, δυνατά, το όνομα του ανθρώπου που έχασαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να νομιμοποιηθούν οι συνήγοροι για τους υπόλοιπους επιζώντες και για τα θύματα του δυστυχήματος, καθώς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαδικασίας, έγινε (σ.σ. η νομιμοποίηση) για 120 συγγενείς και επιζώντες.

Τέμπη: Απόφαση ρίχνει ευθύνες στο δημόσιο και ορίζει αποζημιώσεις

Αξίζει να αναφερθεί ότι την περασμένη Παρασκευή (3/4), γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο απόφασης του 25ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επιδικάστηκε αποζημίωση 420.000 ευρώ για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν συγγενείς από τον θάνατο του παιδιού τους, αδελφού και εγγονού, κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, το Δ. Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι το ελληνικό Δημόσιο, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έχει αστική ευθύνη λόγω παράλειψης εποπτείας των σιδηροδρόμων και το υποχρεώνει να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση (αποζημίωση) στους συγγενείς του θύματος, εντόκως από την ημέρα κατάθεσης της αγωγής και έως την εξόφλησή της.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, με πρόεδρο τον πρόεδρο Πρωτοδικών Χρήστο Μουσούρο και εισηγήτρια την πρωτοδίκη Δήμητρα Ντισλίδου, από την εκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας και του αποδεικτικού υλικού, κατέληξε ότι «αν λειτουργούσε πλήρως το σύστημα GSM-R, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας IC 62 θα είχε τη δυνατότητα, μόλις αντιλήφθηκε ότι κινείται στη γραμμή καθόδου, να επικοινωνήσει με το μηχανοδηγό του αντίθετα κινούμενου εμπορικού συρμού 63503 και να συνειδητοποιήσουν και οι δυο ότι βρίσκονται σε συγκρουσιακή πορεία».

Παράλληλα, το Δ. Πρωτοδικείο άγεται στην κρίση ότι «το Ελληνικό Δημόσιο δια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών άσκησε πλημμελώς την κατά τα ανωτέρω εποπτική του αρμοδιότητα σε θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας και συνέβαλε αιτιωδώς δια της παράνομης αυτής παράλειψης στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ τούτο μπορούσε να αποτραπεί».


  • «Ήταν από τους πιο σημαντικούς μάρτυρες, δεν τους κάλεσε κανείς»

    11:31:20

    Ο συνήγορος των επιβατών Τάσου Αμπατζίδη και Στάθη Καρρά δήλωσε:

    «Έπρεπε να σκαρφαλώσουν να ανέβουν και να σώσουν κόσμο και τα δύο παιδιά ήταν από τους πιο σημαντικούς μάρτυρες στο τρένο, δεν κλήθηκαν, ποτέ κανείς δεν τους κάλεσε, ειδικά οι μαρτυρικές τους καταθέσεις είναι πολύ σημαντικές. Όταν ήρθαν οι διασώστες είδαν τα παιδιά να σώζουν άλλους ανθρώπους».

  • Αίτημα για να μεταφερθούν οι συγγενείς πιο κοντά στην έδρα

    10:25:48

    Αίτημα από τον Όθωνα Παπαδόπουλο, να μεταφερθούν σε θέσεις ακροατηρίου πιο κοντά στην έδρα οι συγγενείς, καθώς είναι κενές.

    «Θα το δούμε και στη συνέχεια», απάντησε η Πρόεδρος Γεωργία Στεφανίδου και έδωσε την άδεια να μεταφερθούν σε αυτή τη φάση δύο σειρές μπροστά.

    Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραχωρεί τη σειρά της σε άλλους δικηγόρους, να προηγηθούν οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

  • «Ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στον ουρανό ούτε στη γη»

    09:48:50

    ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ «Το έγκλημα των Τεμπών δεν ηταν στιγμιαίο. Οι συνέπειες συνεχιζονται.Ο Γεράσιμος είναι 3 χρόνια και δεν φαίνεται η Ανάσταση. Θα ήθελε να ήταν όρθιος και να έρθει στο δικαστήριο. Ο Γεράσιμος δεν είναι όμως ούτε στον ουρανό ούτε στη γη».

  • Ισχυρή παρουσία της αστυνομίας

    09:30:29

  • Συνήγοροι Γεράσιμου: Έχει υποστεί τη βαρύτερη, την πιο σοβαρή βλάβη

    09:29:42

    Συνήγοροι Γεράσιμου, (μοναδικού επιζώντα) κατά τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας: Ακούμε τρία χρόνια 57, 57, 57, μπορεί να μην ειναι 57 ο αριθμός των θυμάτων. Έχει υποστεί τη βαρυτερη, την πιο σοβαρή βλάβη, δεν έχει ανακτήσει συνείδηση η νοσηλεία του ειναι μακροχρόνια.

  • Μικρός αριθμός συγγενών στην αίθουσα

    09:20:16

    Τρεις κατηγορούμενοι παρόντες στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που ξεκίνησε για τρίτη ημέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας. Πολύ μικρός αριθμός συγγενών θυμάτων και επιζώντες είναι στην αίθουσα προκειμένου να νομιμοποιηθουν οι υπόλοιποι συνήγοροι που θα τους εκπροσωπησουν για την υποστήριξη της κατηγορίας.

