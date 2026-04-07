Στόχος των συστάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διατήρηση της σταθερότητας, της κερδοφορίας και της ανθεκτικότητάς τους τα επόμενα χρόνια

Η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών του τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια, διατυπώνει στην Έκθεση Διοικητή που δημοσίευσε χθες, μια σειρά «συστάσεων» προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας, της κερδοφορίας και της ανθεκτικότητάς τους τα επόμενα χρόνια.

Αποκωδικοποιώντας τις «προτροπές» της Τράπεζας της Ελλάδος διακρίνουμε τις εξής συστάσεις:

Πρώτον, οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, ώστε να μπορούν να απορροφήσουν πιθανές ζημίες σε περίπτωση επιδείνωσης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος ή αύξησης του πιστωτικού κινδύνου.

Δεύτερον, συστήνεται η συνέχιση της συντηρητικής πιστοδοτικής πολιτικής, με προσεκτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών και αποφυγή υπερβολικής ανάληψης κινδύνων κατά τη χορήγηση νέων δανείων.

Τρίτον, οι τράπεζες καλούνται να συνεχίσουν τις προσπάθειες περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να διατηρήσουν υψηλή ποιότητα ενεργητικού, ώστε να συγκλίνουν ακόμη περισσότερο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέταρτον, δίνεται έμφαση στη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και στη σταθερή χρηματοδοτική βάση, μέσω ενίσχυσης των καταθέσεων και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης από τις αγορές.

Πέμπτον, οι τράπεζες θα πρέπει να επιδιώξουν τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, συγκρατώντας το λειτουργικό κόστος και επενδύοντας παράλληλα σε ψηφιακές τεχνολογίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Έκτον, προτείνεται η περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με μεγαλύτερη έμφαση σε έσοδα από προμήθειες, υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες πληρωμών, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τα έσοδα τόκων.

Έβδομον, οι τράπεζες θα πρέπει να επιταχύνουν την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και να ενισχύσουν την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων τους.

Όγδοον, συστήνεται η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των εσωτερικών ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η διαφάνεια στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ένατον, οι τράπεζες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγικές εξωστρέφειας, συνεργασίες και επενδύσεις σε νέες αγορές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τον ρόλο τους στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά.

Δέκατον, τονίζεται η ανάγκη οι τράπεζες να συνεχίσουν να στηρίζουν την πραγματική οικονομία, χρηματοδοτώντας βιώσιμες επενδύσεις, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.