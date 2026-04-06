Reuters: Σχέδιο για εκεχειρία έλαβαν ΗΠΑ και Ιράν - «Όχι» σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός λέει η Τεχεράνη

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.
Μετά το Axios δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση των προτάσεων, αναφέρει ότι Ιράν και ΗΠΑ έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα και να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.
Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες τηλεφωνικά στη Wall Street Journal δήλωσε ότι παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως αύριο Τρίτη το βράδυ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να διατάξει να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές του Ιράν.
Το Ιράν, από την πλευρά του, προειδοποίησε για «πολύ πιο καταστροφικά» αντίποινα εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήξουν πολιτικούς (μη στρατιωτικούς) στόχους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Την ίδια στιγμή, 15 πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ «με άδεια από το Ιράν» τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars στο Ιράν, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έχουν δηλώσει ότι τα Στενά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση, ιδιαίτερα όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο ολόκληρου του περάσματος και σχεδιάζει να εισαγάγει ένα σύστημα διοδίων σ' αυτό.
Νέα εμπλοκή της Ελλάδας
Επιτυχής αναχαίτιση σημειώθηκε από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς drone που εντοπίστηκε καταρρίφθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας.
Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ελληνικής δύναμης στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
Ισραήλ για Χανταμί: Θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε έναν προς έναν11:37:34
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Χανταμί, σε αεροπορική επίθεση στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί.
Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την επίθεση και τόνισε: «Οι ηγέτες του Ιράν ζουν με αίσθημα καταδίωξης. Θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε έναν προς έναν».
Ιράν: Λάβαμε την πρόταση για εκεχειρία - «Όχι» σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός11:01:56
«Η Τεχεράνη δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για προσωρινή εκεχειρία», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μόνιμη εκεχειρία.
Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία άμεσα και τη εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται πιέσεις για τήρηση προθεσμιών ή για λήψη απόφασης.
Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης10:53:20
Σκοτώθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σε επίθεση που είχε ως στόχο τον ίδιο, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Ο υποστράτηγος Ματζίντ Χανταμί σκοτώθηκε στην επίθεση, για την οποία οι Φρουροί κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πού σκοτώθηκε ο Χανταμί. Ωστόσο, πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν περιοχές κατοικιών γύρω από την πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας.
Reuters: Σχέδιο για εκεχειρία έλαβαν ΗΠΑ και Ιράν10:31:37
Σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έχουν λάβει Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα και να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση των προτάσεων.
Το πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός σε δύο στάδια καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε σε Ιράν και ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η πηγή.
«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», ανέφερε η πηγή.
Το σχέδιο εφόσον εγκριθεί θα λάβει τη μορφή μνημονίου κατανόησης.
Πρώτο το Axios ανέφερε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές συζήτησαν το ενδεχόμενο 45ήμερης εκεχειρία ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.
Η πηγή στο Reuters ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Στρατάρχης Asim Munir, ήταν σε επαφή «όλο το βράδυ» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
Σύμφωνα με την πρόταση, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, ανοίγοντας ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε 15-20 ημέρες θα οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία, προσωρινά με την ονομασία «Σύμφωνο του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει πλαίσιο για τα Στενά, με τις τελικές διαπραγματεύσεις να γίνονται δια ζώσης στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.
Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα σε αντάλλαγμα για άρση κυρώσεων και απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων, τόνισε η πηγή.
Δύο πηγές από το Πακιστάν ανέφεραν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί.
«Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη», είπε μία πηγή, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που υποστηρίζονται από Πακιστάν, Κίνα και ΗΠΑ για προσωρινή εκεχειρία δεν έχουν λάβει καμία δέσμευση μέχρι στιγμής.
Παρά την κινητικότητα, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την πρόταση, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις ή αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τη λήψη αποφάσεων. Ιρανικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι η χώρα επιθυμεί μια συνολική και μόνιμη συμφωνία και όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να δεσμευθεί σε μια μακροπρόθεσμη λύση.
Η AirAsia X αυξάνει τις τιμές των εισιτηρίων10:07:38
Η AirAsia X, η μεγαλύτερη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ασία, αυξάνει τις τιμές εισιτηρίων και μειώνει τα δρομολόγια εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή.
Η εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία ανακοίνωσε ότι περίπου το 10% των συνολικών πτήσεών της έχουν ήδη ακυρωθεί.
Ο ιδρυτής της AirAsia X, Tony Fernandes, δηλώνει ότι οι υψηλότερες τιμές είναι «αναπόφευκτες» και η χωρητικότητα θα μειωθεί σε διαδρομές «όπου δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος των καυσίμων».
Αυστραλία: Εξασφάλισε προμήθειες καυσίμων μέχρι και τον Μάιο09:58:54
Η Αυστραλία έχει εξασφαλίσει προμήθειες καυσίμων για πάνω από έναν μήνα, εν μέσω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας.
«Κάθε μέρα που περνά, με περισσότερες παραγγελίες και περισσότερα καύσιμα να παραδίδονται, το επιβεβαιωμένο βιβλίο παραγγελιών προχωρά, και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Chris Bowen σε συνέντευξη Τύπου.
«Εχουμε εξασφαλίσει προμήθειες μέχρι και τον Μάιο», πρόσθεσε.
Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι τιμές των καυσίμων στην Αυστραλία έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.
Ιράν για απειλές Τραμπ: «Εγκλήματα πολέμου» οι επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους09:51:21
Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο «εγκλημάτων πολέμου» μετά τις απειλές που εκτόξευσε χθες, Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στο ιρανικό έδαφος.
«Ο Αμερικανός πρόεδρος, ως ο πιο σημαντικός αξιωματούχος της χώρας του, απείλησε δημοσίως να διαπράξει εγκλήματα πολέμου», εκτίμησε στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρμόδιος για νομικές και διεθνείς υποθέσεις Καζέμ Γαριμπαμπαντί.
Χθες ο Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ09:44:40
Οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν σήμερα έναν άνδρα που κρίθηκε ένοχος ότι ενήργησε για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη διάρκεια του κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε την Ισλαμική Δημοκρατία νωρίτερα φέτος, ανακοίνωσε η ιρανική δικαστική εξουσία.
«Ο Αλί Φαχίμ, ένα από τα εχθρικά στοιχεία που εμπλέκονταν στις τρομοκρατικές ταραχές (…) απαγχονίστηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε (…) την καταδίκη» του, ανέφερε ο ιστότοπος Mizan Online, μέσο της δικαστικής εξουσίας.
Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εκτέλεση στο Ιράν που συνδέεται με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης, προτού μετατραπούν σε αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, οι οποίες κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.
Η εκτέλεση αυτή γίνεται στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Το Mizan ανέφερε ότι ο Αλί Φαχίμ είχε δικαστεί για συμμετοχή σε ενέργειες εναντίον του Ιράν για λογαριασμό του «σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», όπως και για διείσδυση σε στρατιωτική εγκατάσταση για να κλέψει όπλα.
Οι ιρανικές αρχές δηλώνουν ότι οι διαδηλώσεις άρχισαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές που υποκινήθηκαν από το εξωτερικό»
Η ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν τον θάνατο πάνω από 3.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις, αλλά αποδίδουν τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (Human Rights Activists News Agency) καταμέτρησε πάνω από 7.000 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους διαδηλωτές, ενώ προειδοποίησε ότι ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ πιο βαρύς.
Αναφορές για πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ09:33:41
WSJ: Τα δύο MC‑130J που «έχασαν» οι ΗΠΑ στο Ιράν κόστισαν πάνω από 200 εκατ. δολάρια09:28:11
Αεροσκάφη που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην δραματική επιχείρηση διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15 στο Ιράν, κόστιζαν το καθένα πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Διαβάστε εδώ αναλυτικά.
Ιρανικά μέσα: Νεκρά έξι παιδιά σε χτύπημα στην Τεχεράνη09:25:51
Εξι παιδιά σκοτώθηκαν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Η Βόρεια Κορέα είναι επιφυλακτική απέναντι στο Ιράν, λένε αξιωματούχοι πληροφοριών της Νότιας Κορέας09:20:44
Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σημάδια πως η Βόρεια Κορέα παρέχει όπλα ή άλλα πολεμικά υλικά στο Ιράν.
Αξιωματούχοι της υπηρεσίας ενημέρωσαν βουλευτές τη Δευτέρα ότι η Βόρεια Κορέα ακολουθεί μια προσεκτική στάση ώστε να διατηρήσει τη δυνατότητα διαλόγου με τη διοίκηση Τραμπ, σύμφωνα με δύο βουλευτές που παρακολούθησαν την κλειστή ενημέρωση.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας έχει καταδικάσει τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν ως παράνομες, αλλά η NIS ανέφερε ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν απέστειλε επίσημο συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.
Δεκαπέντε πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ «με άδεια από το Ιράν»08:59:25
Δεκαπέντε πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ «με άδεια από το Ιράν» τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars στο Ιράν, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μεταδίδει το BBC.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυκλοφορία στα Στενά παραμένει ακόμη μειωμένη κατά 90% σε σύγκριση με πριν από την έναρξη του πολέμου.
Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η ζωτικής σημασίας ναυτική οδός είναι κλειστή μόνο για τις «εχθρικές χώρες».
Χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι το Ιράκ εξαιρείται από οποιουσδήποτε περιορισμούς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya.
Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι και βουλευτές έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά.
Ένας τραυματίας από την πτώση συντριμμιών drone στο Αμπού Ντάμπι - «Περιστατικό» με drone στη Φουτζάιρα08:53:53
Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη βιομηχανική ζώνη του Αμπού Ντάμπι από την πτώση συντριμμιών μετά την αναχαίτιση drone από την αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο τραυματίας είναι ένας Γκανέζος και το περιστατικό σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Μουσάφα, επεσήμαναν οι αρχές του Αμπού Ντάμπι στο Χ.
Παράλληλα οι αρχές στη Φουτζάιρα επεσήμαναν ότι ανταποκρίνονται σε «περιστατικό», αφού ένα drone από το Ιράν κατευθύνθηκε προς κτίριο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών du, αν και πρόσθεσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Ακυρώσεις πτήσεων προ των πυλών λόγω ελλείψεων καυσίμων στην Ευρώπη08:44:11
Ακυρώσεις πτήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν από τον Μάιο προειδοποιούν μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στην Ευρώπη. Η επιδείνωση της κατάστασης στην ενεργειακή αγορά έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα τον αεροπορικό κλάδο, με τις εταιρείες να προειδοποιούν για διαταραχές στα δρομολόγια εάν συνεχιστεί η κρίση εφοδιασμού.
Διαβάστε εδώ αναλυτικά.
Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση»08:38:56
Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους», προσθέτοντας ότι ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για «μια νέα περιφερειακή τάξη».
Times of Israel: Εικόνες από το ιρανικό χτύπημα στη Χάιφα08:31:48
Τζαβάντ Ζαρίφ: Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του08:21:53
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, καταδίκασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ.
«Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά λάβετε υπόψη αυτή την προειδοποίηση για το δικό σας καλό: Αυτή η επίθεση ξεκίνησε με ένα έγκλημα πολέμου: τη στοχοποίηση και δολοφονία 170 μαθητών», έγραψε, αναφερόμενος στην επίθεση στη Μινάμπ.
«Χθες, σε ένα απεγνωσμένο και χυδαίο ξέσπασμα, ο Τραμπ απείλησε ανοιχτά με περαιτέρω εγκλήματα πολέμου. Συνενοχή = διεθνής ποινική ευθύνη», πρόσθεσε.
Νωρίτερα, μεταδόθηκε ότι ο Ζαρίφ, ο οποίος συνέβαλε στη διαπραγμάτευση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, δέχθηκε επίπληξη από την ιρανική κυβέρνηση μετά τη δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό Foreign Affairs, στο οποίο παρουσίαζε έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου.
Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο καθώς κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο08:12:15
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, διατηρώντας την έντονη ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Διαβάστε εδώ αναλυτικά
Νέα εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο: Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία08:11:18
Για δεύτερη φορά η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής συμμετέχοντας στην υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.
Σύμφωνα με όσα έχουν γινεί γνωστά, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε μη επανδρωμέο αερόχημα (UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινέςώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕλληνικήςΔύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στηναποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD)Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας,έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της.
Πλήγμα σε ιρανικό πανεπιστήμιο προκαλώντας διακοπή φυσικού αερίου στην Τεχεράνη08:08:52
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ στην Τεχεράνη δέχθηκε χτύπημα το πρωί της Δευτέρας με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή φυσικού αερίου σε περιοχές της Τεχεράνης.
Πέντε νεκροί σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Κομ, στο κεντρικό Ιράν08:05:49
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.
Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.
Δυο νεκροί και δυο αγνοούμενοι στα συντρίμμια κτιρίου στη Χάιφα08:04:40
Σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών στην Τεχεράνη08:02:55
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ότι ολοκλήρωσαν νέο «κύμα πληγμάτων» στην Τεχεράνη που έβαλε στο στόχαστρο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».
Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται ζημιές σε διάφορους πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξαιτίας νυχτερινών αεροπορικών βομβαρδισμών.
«Καταστροφικά αντίποινα» υπόσχεται το Ιράν08:01:45
Το Ιράν προειδοποίησε για «πολύ πιο καταστροφικά» αντίποινα εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήξουν πολιτικούς (μη στρατιωτικούς) στόχους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Εάν οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους επαναληφθούν, τα επόμενα στάδια των επιθετικών και ανταποδοτικών επιχειρήσεών μας θα είναι πολύ πιο καταστροφικά και εκτεταμένα», αναφέρεται σε δήλωση εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya - της ανώτατης επιχειρησιακής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν. Η δήλωση δημοσιεύτηκε από το Ιρανικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα (IRIB).
Αυτό έρχεται μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ για επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με την προθεσμία της Τρίτης για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.
