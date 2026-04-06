Reuters: Σχέδιο για εκεχειρία έλαβαν ΗΠΑ και Ιράν - «Όχι» σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός λέει η Τεχεράνη

Νέα εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Επιτυχής αναχαίτιση σημειώθηκε από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς drone που εντοπίστηκε καταρρίφθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Μετά το Axios δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση των προτάσεων, αναφέρει ότι Ιράν και ΗΠΑ έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα και να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες τηλεφωνικά στη Wall Street Journal δήλωσε ότι παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως αύριο Τρίτη το βράδυ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να διατάξει να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Το Ιράν, από την πλευρά του, προειδοποίησε για «πολύ πιο καταστροφικά» αντίποινα εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήξουν πολιτικούς (μη στρατιωτικούς) στόχους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια στιγμή, 15 πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ «με άδεια από το Ιράν» τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars στο Ιράν, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έχουν δηλώσει ότι τα Στενά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση, ιδιαίτερα όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο ολόκληρου του περάσματος και σχεδιάζει να εισαγάγει ένα σύστημα διοδίων σ' αυτό.

Νέα εμπλοκή της Ελλάδας

Επιτυχής αναχαίτιση σημειώθηκε από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς drone που εντοπίστηκε καταρρίφθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ελληνικής δύναμης στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

