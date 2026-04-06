Σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε δύο φάσεις έχουν λάβει Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα και να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση των προτάσεων.

Το πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός σε δύο στάδια καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε σε Ιράν και ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πηγή του Reuters. «Όλα τα σημεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», ανέφερε η ίδια πηγή.

Το σχέδιο εφόσον εγκριθεί θα λάβει τη μορφή μνημονίου κατανόησης.

Πρώτο το Axios αποκάλυψε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές συζήτησαν το ενδεχόμενο 45ήμερης εκεχειρίας ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Η πηγή στο Reuters ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Στρατάρχης Asim Munir, ήταν σε επαφή «όλο το βράδυ» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με την πρόταση, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, ανοίγοντας ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε 15-20 ημέρες θα οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία, προσωρινά με την ονομασία «Σύμφωνο του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει πλαίσιο για την επαναλειτουργία των Στενών, με τις τελικές διαπραγματεύσεις να γίνονται δια ζώσης στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων και την απελευθέρωση «παγωμένων» κεφαλαίων, τόνισε η πηγή.

Δύο πηγές από το Πακιστάν ανέφεραν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί.

«Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη», είπε μία πηγή, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που υποστηρίζονται από Πακιστάν, Κίνα και ΗΠΑ για προσωρινή εκεχειρία δεν έχουν λάβει καμία δέσμευση μέχρι στιγμής.

Ιράν: Λάβαμε το σχέδιο - «Όχι» σε προσωρινή εκεχειρία

«Η Τεχεράνη δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για «προσωρινή εκεχειρία», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μόνιμη εκεχειρία.



Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία άμεσα και τη εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται πιέσεις για τήρηση προθεσμιών ή για λήψη απόφασης.

