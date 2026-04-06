Η διάσωση του Σαββάτου σήμανε το τέλος μιας δραματικές επιχείρηση διάρκειας 36 ωρών στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου αμερικανικές δυνάμεις και το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρονται να επιχειρούσαν προκειμένου να εντοπίσουν πρώτες αγνοούμενο Αμερικανό αξιωματικό.

Αεροσκάφη που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην δραματική επιχείρηση διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15 στο Ιράν, κόστιζαν το καθένα πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Πρόκειται για αεροσκάφη MC-130J, που σύμφωνα με τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έχουν σχεδιαστεί για την εισαγωγή και απομάκρυνση στρατευμάτων σε εχθρικά περιβάλλοντα ενώ μπορούν να ανεφοδιάζονται στον αέρα.

Τα αεροσκάφη αυτού του τύπου διαθέτουν επίσης προηγμένα αμυντικά συστήματα, μεταξύ των οποίων αισθητήρες για την αντιμετώπιση απειλών αντιαεροπορικής άμυνας, όπως πύραυλοι καθοδηγούμενοι από θερμότητα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν δύο δικά τους αεροσκάφη MC-130J κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο απώλειάς τους. Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), ωστόσο, ανέφεραν σε ανακοίνωση την Κυριακή ότι οι δυνάμεις τους κατέστρεψαν «εχθρικά ιπτάμενα αντικείμενα» που εισήλθαν σε κεντρικές περιοχές της χώρας, κατά τη διάρκεια αυτού που χαρακτήρισε «αποτυχημένη προσπάθεια διάσωσης».

Εικόνες που κυκλοφόρησαν από Ιρανούς αξιωματούχους φέρονται να δείχνουν τα συντρίμμια τουλάχιστον ενός αεροσκάφους.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγέρ Καλιμπάφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πετύχουν ακόμη τρεις τέτοιες νίκες, θα έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά».

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι επιπλέον αεροσκάφη - μεταξύ των οποίων ελικόπτερα και ένα μεταγωγικό - καταστράφηκαν κατά την αμερικανική επιχείρηση διάσωσης, ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.