Ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα για την προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ακυρώσεις πτήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν από τον Μάιο προειδοποιούν μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στην Ευρώπη. Η επιδείνωση της κατάστασης στην ενεργειακή αγορά έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα τον αεροπορικό κλάδο, με τις εταιρείες να προειδοποιούν για διαταραχές στα δρομολόγια εάν συνεχιστεί η κρίση εφοδιασμού.

Ήδη στην Ιταλία επιβλήθηκαν περιορισμοί στον ανεφοδιασμό αεροσκαφών σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, συγκεκριμένα στη Μπολόνια, στο Μιλάνο Linate, στο Τρεβίζο και στη Βενετία, σύμφωνα με ειδική ειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες (NOTAM), όπως μετέδωσε το Bloomberg. Οι ειδοποιήσεις ανέφεραν ότι η διαθεσιμότητα αεροπορικών καυσίμων A1 της Air BP Italia είναι περιορισμένη, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή προσωρινών μέτρων έως τις 9 Απριλίου, μέχρι νεωτέρας.

Στη Βενετία, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε πτήσεις για ιατρικούς σκοπούς καθώς και σε κρατικές πτήσεις, εφόσον αυτές υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τρεις ώρες. Για πτήσεις μικρότερης διάρκειας θα επιτρέπεται ανεφοδιασμός με μέγιστη ποσότητα 2.000 λίτρων καυσίμου ανά αεροσκάφος. Παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν και στα αεροδρόμια της Μπολόνιας και του Τρεβίζο.

Ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα για την προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, με τις μεγαλύτερες ανησυχίες να αφορούν κυρίως τα καύσιμα αεροσκαφών και το πετρέλαιο κίνησης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας πραγματοποίησε αιφνιδιαστική περιοδεία σε χώρες του Περσικού Κόλπου, με στόχο να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας εν μέσω της κρίσης. Το διήμερο ταξίδι ξεκίνησε με συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας στην Τζέντα και συνεχίστηκε με επισκέψεις στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για λόγους ασφαλείας, το ταξίδι κρατήθηκε μυστικό και γνώση είχε μόνο ο πρόεδρος της Ιταλίας, ενώ σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ζητήσει να μην πραγματοποιηθεί η περιοδεία, καταφέρνοντας τελικά να ακυρωθεί η στάση στο Κουβέιτ.

Σε συνέντευξή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε ότι το ταξίδι ήταν μια χειρονομία αλληλεγγύης προς τους συμμάχους της χώρας στην περιοχή, παραδέχθηκε όμως ότι είχε και έναν ρεαλιστικό στόχο: τη διασφάλιση πρόσβασης της Ιταλίας σε πετρέλαιο και ενεργειακούς πόρους.