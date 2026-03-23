Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί από 85-90 δολάρια ανά βαρέλι σε 150-200 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει αναστατώσει τον κλάδο της αεροπορίας, οδηγώντας τις εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων και να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους προβλέψεις.

Πώς αντιδρούν οι αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με το Reuters:

AEGEAN AIRLINES

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου πως αναμένει ότι οι πτήσεις που έχουν ανασταλεί στη Μέση Ανατολή και η αύξηση του κόστους των καυσίμων θα έχουν «σημαντική επίπτωση» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

AIR FRANCE-KLM

Η γαλλική εταιρεία ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου ότι σχεδιάζει να αυξήσει τα εισιτήρια στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, με την αύξηση να φθάνει τα 50 ευρώ ανά ταξίδι.

AIR NEW ZEALAND

Η εταιρεία ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσαν γενικές αυξήσεις τιμών, στις 10 Μαρτίου, και ανέστειλε την πρόβλεψη κερδών για το 2026 λόγω πρωτοφανούς μεταβλητότητας στις παγκόσμιες τιμές καυσίμων. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν κι άλλες αυξήσεις.

AKASA AIR

Η ινδική εταιρεία ανακοίνωσε στις 14 Μαρτίου ότι εισάγει επιπλέον χρέωση καυσίμων 2-14 δολάρια για εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις.

AMERICAN AIRLINES

Η αμερικανική εταιρεία δήλωσε στις 17 Μαρτίου ότι αναμένει το πρώτο τρίμηνο να αυξηθούν τα έξοδα κατά 400 εκατ. δολάρια λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

CATHAY PACIFIC

Η αεροπορική εταιρεία του Χονγκ Κονγκ θα αυξήσει τις χρεώσεις καυσίμων σε όλα τα δρομολόγια από τις 18 Μαρτίου, λόγω διπλασιασμού των τιμών στα καύσιμα από την αρχή του μήνα.

CEBU AIR

Η εταιρεία από τις Φιλιππίνες δήλωσε στις 13 Μαρτίου ότι ανησυχεί και θα συνεχίσει να επανεξετάζει τις στρατηγικές τιμολόγησης και δικτύου.

FRONTIER AIRLINES

Η αμερικανική εταιρεία επανεξετάζει την πρόβλεψη ολόκληρου του έτους, όπως ανέφερε στις 17 Μαρτίου.

HONG KONG AIRLINES

Η εταιρεία θα αυξήσει τις χρεώσεις καυσίμων έως 35,2% από τις 12 Μαρτίου, με τη μεγαλύτερη αύξηση να αφορά πτήσεις προς Μαλδίβες, Μπαγκλαντές και Νεπάλ.

IAG

Η μητρική της British Airways ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου ότι δεν προγραμματίζει άμεσες αυξήσεις των τιμών στα εισιτήρια, καθώς έχει καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών της σε καύσιμα για βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο διάστημα.

INDIGO

Η μεγαλύτερη ινδική αεροπορική εταιρεία εισάγει επιπλέον χρεώσεις καυσίμων από τις 14 Μαρτίου – 9,58 δολάρια για πτήσεις στη Μέση Ανατολή και 24,48 δολάρια για πτήσεις προς Ευρώπη–, ενώ πιέζει την κυβέρνηση για μείωση των φόρων καυσίμων.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

Η εταιρεία θα αυξήσει τα εισιτήρια κατά 20 δολάρια για εσωτερικές πτήσεις και έως 100 δολάρια για διεθνείς.

QANTAS AIRWAYS

Η αυστραλιανή εταιρεία ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου αυξήσεις στις διεθνείς πτήσεις και εξετάζει την προσθήκη χωρητικότητας στις υπάρχουσες γραμμές προς Ευρώπη.

SAS

Η σκανδιναβική εταιρεία ανακοίνωσε στις 17 Μαρτίου ακύρωση 1.000 πτήσεων τον Απρίλιο λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων, ενώ τον Μάρτιο ακύρωσε «μερικές εκατοντάδες» πτήσεις.

THAI AIRWAYS

Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου αύξηση 10-15% στις τιμές των εισιτηρίων για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος.

UNITED AIRLINES

Η εταιρεία από το Σικάγο μειώνει μη κερδοφόρες πτήσεις για τα επόμενα δύο τρίμηνα, προετοιμαζόμενη για τιμές πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια μέχρι το τέλος του 2027, δήλωσε ο CEO, Scott Kirby. Σε αυτά τα επίπεδα, το ετήσιο κόστος καυσίμων θα υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα κέρδη της καλύτερης χρονιάς της εταιρείας.

VIETNAM AIRLINES

Η εταιρεία ζήτησε κυβερνητική βοήθεια για κατάργηση περιβαλλοντικού φόρου στα καύσιμα, καθώς τα λειτουργικά κόστη έχουν αυξηθεί περίπου 70%.

VIRGIN AUSTRALIA

Η Virgin Australia προσαρμόζει τις τιμές των εισιτηρίων στην αύξηση του κόστους στον κλάδο της αεροπορίας, που επιδεινώνεται από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Reuters