Με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, η Κίνα έχει, μέχρι στιγμής, αποδειχθεί πιο ανθεκτική από το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου.

Το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξέπληξε την Κίνα, τον κορυφαίο αγοραστή πετρελαίου στον κόσμο. Αλλά το Πεκίνο προετοιμάζεται για μια κρίση σαν κι αυτή, εδώ και χρόνια.

Η Κίνα, όπως αναφέρει άρθρο των NY Times, έχει αποθηκεύσει ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου. Έχει δραστηριοποιηθεί τόσο επιθετικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια, που η ζήτησή της για διυλισμένο πετρέλαιο, ντίζελ και βενζίνη μειώνεται. Παράλληλα, έχει αξιοποιήσει την τεχνολογία για να μειώσει την εξάρτησή της από τις πρώτες ύλες ξένης προέλευσης, που χρησιμοποιούνται για την τεράστια παραγωγή των εργοστασίων της.

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θεωρεί εδώ και καιρό τις βιομηχανίες του ως το θεμέλιο της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας. Έχει εντείνει και επεκτείνει αυτήν την προσέγγιση από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει διπλασιάσει τις πολιτικές για την ανάπτυξη τοπικών βιομηχανιών, ενισχύοντας με τη σειρά της την παγκόσμια κυριαρχία της στους πόρους και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

«Βλέπετε περισσότερη βιομηχανική πολιτική από πάνω προς τα κάτω, περισσότερη καθοδήγηση από την κεντρική κυβέρνηση για την ανάπτυξη ορισμένων στρατηγικών τομέων που η Κίνα πιστεύει ότι πρέπει να ενισχύσει προκειμένου να μην ελέγχεται από μια δυτική δύναμη», δήλωσε ο Heiwai Tang, διευθυντής του Asia Global Institute στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Η ενέργεια ήταν ο βασικός παράγοντας

Πριν από μια δεκαετία, η Κίνα ήταν η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Σήμερα, είναι η κορυφαία αγορά για ηλεκτρικά οχήματα. Η Κίνα ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος αγοραστής πετροχημικών προϊόντων ξένης προέλευσης, των πρώτων υλών που προέρχονται από το πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικών, μεταλλικών, ελαστικών εξαρτημάτων και άλλων κρίσιμων συστατικών στα προϊόντα που παράγουν τα εργοστάσιά της. Τώρα, χρησιμοποιεί κυρίως εγχώριο άνθρακα για την παραγωγή ορισμένων χημικών ουσιών, όπως μεθανόλη και συνθετική αμμωνία. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός και οι επενδύσεις ήταν κρίσιμοι για αυτές τις προόδους.

Η Κίνα μπορεί πλέον να τροφοδοτεί πολλά από τα αυτοκίνητα και τα τρένα της με ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτησή της από το πετρέλαιο. Έχει επίσης βελτιώσει τη χρήση άνθρακα, και όχι πετρελαίου, για την παραγωγή των δικών της πετροχημικών. Αυτή η τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από τη Γερμανία και χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει την οικονομία της κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δίνει στο Πεκίνο μια εναλλακτική λύση στο πετρέλαιο για την παραγωγή των πρώτων υλών που χρειάζονται τα κινεζικά εργοστάσια.

Το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες, αντιμετωπίζοντας σοβαρές ελλείψεις πετρελαίου και άλλων ενεργειακών πηγών, απηύθυναν έκκληση στην Κίνα για βοήθεια τον περασμένο μήνα. «Η Κίνα είναι έτοιμη να ενισχύσει τον συντονισμό και τη συνεργασία με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και να αντιμετωπίσει από κοινού τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

Το Στενό της Μαλάκα

Το Πεκίνο έχει από καιρό επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της εξάρτησής του από ξένες πηγές ενέργειας και υλικών.

Στις αρχές του 2000, οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για ένα άλλο στενό πέρασμα μέσω του οποίου το πετρέλαιο ταξίδευε στην Κίνα: το Στενό της Μαλάκα, το οποίο χωρίζει την Ινδονησία και τη Μαλαισία από τη Σιγκαπούρη. Το 2004, η Κίνα δημιούργησε ένα έκτακτο απόθεμα πετρελαίου για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες. Τους τελευταίους μήνες, έχει αυξήσει ταχέως το απόθεμά της.

Η Κίνα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο και τα τρία τέταρτα του πετρελαίου της εισάγονται. Ενώ το Πεκίνο δεν αποκαλύπτει το μέγεθος των αποθεμάτων του, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4,4% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,6%, σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση. Αλλά μετά από δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες επιδοτήσεις για κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και εκατοντάδες δισεκατομμύρια, που επενδύθηκαν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι προσπάθειες της Κίνας έχουν αποδώσει καρπούς. Η ζήτηση για διυλισμένο πετρέλαιο, βενζίνη και ντίζελ έχει μειωθεί για δύο συνεχόμενα χρόνια, ωθώντας τους ειδικούς να προβλέψουν ότι η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κίνα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Ταυτόχρονα, η κατανάλωση πετρελαίου στην Κίνα αυξάνεται στη βιομηχανία πετροχημικών, καθώς η βιομηχανία αυτή διασφαλίζει περαιτέρω τις αλυσίδες εφοδιασμού της. Η βιομηχανία της Κίνας σημείωσε άνθηση καθώς η κυβέρνηση επένδυσε σημαντικά, παρείχε φθηνά δάνεια και ενθάρρυνε τα πανεπιστήμια να ασχοληθούν με τη χημική μηχανική, δήλωσε ο Joerg Wuttke, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής εκπρόσωπος στην Κίνα για την BASF, τη γερμανική χημική εταιρεία, για 27 χρόνια.

Αυτές οι προσπάθειες επιταχύνθηκαν υπό τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ήδη από την πρώτη προεδρία του Τραμπ. «Όλα όσα κάνει ο Τραμπ πυροδοτούν ακόμη μεγαλύτερη αυτοδυναμία από το Πεκίνο», δήλωσε στους NY Times ο κ. Wuttke, εταίρος στην DGA-Albright Stonebridge Group, μια εταιρεία συμβούλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ αντιμετώπισε την Κίνα σε οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα, πυροδοτώντας έναν εμπορικό πόλεμο και μια τεχνολογική αναμέτρηση. Οι Κινέζοι ηγέτες άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Το 2019, ο Λι Κετσιάνγκ, τότε πρωθυπουργός, κάλεσε την Κίνα να χρησιμοποιήσει άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών ουσιών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μείωσης της εξάρτησής της από το πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Ήταν μια απόκλιση από την εστίαση της Κίνας στην εξάλειψη του άνθρακα.

Μέχρι τα τέλη του 2020, εν μέσω της πανδημίας, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο, και οι εντάσεις με τις ΗΠΑ έφτασαν σε νέα ύψη, η Κίνα δημοσίευσε έναν επίσημο οδικό χάρτη, που αποδίδεται στον Σι Τζινπίνγκ, για το πώς να ξεπεράσουν την περίοδο της αναταραχής.

Το κορυφαίο θεωρητικό περιοδικό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το Qiushi, δημοσίευσε το κείμενο, το οποίο ήταν μια έκκληση στα όπλα για τις κινεζικές βιομηχανίες. Τους ζητήθηκε να αναπτύξουν τεχνολογίες ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους στο εξωτερικό για να επιτύχουν αυτονομία και να προστατεύσουν την Κίνα από τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού.

«Το Trump 1.0 ήταν μια πολύ σαφής ρήξη που άλλαξε τον γεωπολιτικό λογισμό της Κίνας και επανενεργοποίησε παλιούς φόβους», δήλωσε η Lauri Myllyvirta, συνιδρύτρια του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα, ενός ανεξάρτητου ερευνητικού οργανισμού, ο οποίος έχει παρακολουθήσει την αυξανόμενη χρήση άνθρακα από την Κίνα για την παραγωγή πετροχημικών.

«Ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ είχε μιλήσει για την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού», είπε και πρόσθεσε πως «Όλα αυτά απλώς επέτρεψαν σε μια άνθηση των πετροχημικών να αποκτήσει δυναμική».

Το 2020, η Κίνα χρησιμοποίησε 155 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου τυπικού άνθρακα για την παραγωγή χημικών. Μέχρι το 2024, χρησιμοποιούσε 276 εκατομμύρια τόνους. Μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 15%, ξεπερνώντας τη συνολική κατανάλωση άνθρακα στις ΗΠΑ, η οποία ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια τόνους.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η χρήση άνθρακα αποτελεί μια προσωρινή γέφυρα για να βασιστούν περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν επίσης επενδύσει σε τεχνολογία που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή πετροχημικών. Αλλά η χρήση του άνθρακα ως εναλλακτική λύση στο πετρέλαιο προς το παρόν αποδίδει καρπούς, καθώς οι ελλείψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν οδηγήσει τις τιμές σε άνοδο.

Σημαντικό παράδειγμα είναι τα αζωτούχα λιπάσματα. Η Κίνα παράγει το ένα τρίτο της παγκόσμιας προσφοράς και το 80% αυτής παράγεται με άνθρακα αντί για πετρέλαιο. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές της ουρίας, της κύριας χημικής ουσίας στα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 40%, ενώ το εγχώρια παραγόμενο ισοδύναμο της Κίνας έχει παραμείνει σε λιγότερο από το μισό του παγκόσμιου ρυθμού.

Ακόμα και πριν την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, η Κίνα είχε δεσπόζουσα θέση, δήλωσε η Γιοχάνα Κρεμπς, αναλύτρια στο Ινστιτούτο Κινεζικών Σπουδών Mercator, ένα γερμανικό think tank. «Οι Κινέζοι», είπε, «πιθανότατα θα το δουν αυτό ως ενθάρρυνση στην πορεία προς την αυτάρκεια».

Με πληροφορίες των NY Times