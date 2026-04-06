Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, διατηρώντας την έντονη ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαπραγματευόταν στα 111,65 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,11 δολαρίων ή 0,10%, παραμένοντας σε ανοδική τάση. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ διαμορφωνόταν στα 109,99 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,96 δολαρίων ή 0,88%, επίσης σε ανοδική τροχιά.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται άμεσα με την ένταση στη Μέση Ανατολή και κυρίως με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία πριν από τη σύγκρουση περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «ζήσει στην κόλαση» εάν δεν ανοίξει τα Στενά, ενώ λίγο αργότερα δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο ανέφερε μόνο «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Το Ιράν έχει ουσιαστικά κρατήσει κλειστή τη θαλάσσια οδό μέσω επιθέσεων σε πετρελαιοφόρα, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία.

Οι τιμές αργού πετρελαίου, καυσίμων αεροσκαφών, ντίζελ και βενζίνης έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την TD Securities, μέχρι το τέλος του μήνα θα χαθούν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο βαρέλια, εκ των οποίων περίπου 600 εκατομμύρια βαρέλια αργού και 350 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων προϊόντων. Αναλυτές εκτιμούν ότι όσο η σύγκρουση συνεχίζεται, το έλλειμμα στην αγορά πετρελαίου θα επιδεινώνεται.

Η Rapidan Energy εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου η καθαρή απώλεια πετρελαίου και προϊόντων θα φτάσει τα 630 εκατομμύρια βαρέλια, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι εναλλακτικές μεταφορές μέσω αγωγών, οι αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων και η μείωση αποθεμάτων.

Την ίδια ώρα, τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, ωστόσο παραμένει ασαφές πώς θα φτάσει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις της δέχθηκαν επιθέσεις με drones, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που έχουν καταστραφεί από επιθέσεις είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα, γεγονός που θα επηρεάσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας. Οι εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και περαιτέρω άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.