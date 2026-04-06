Γιατί εγκαταλείφθηκαν οι αρχικές σκέψεις για την παράδοση της έδρας όσων βουλευτών αναφέρονταν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πολύ βαρύ όπως πληροφορούμαστε είναι το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μεγάλη είναι και η δυσαρέσκεια πολλών βουλευτών για τον πρωθυπουργό καθώς θεωρούν ότι «τους πετάει στα σκυλιά» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους απαξιώνει.

Ο ορισμός δυο εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, του Μαργαρίτη Σχοινά και του Ευάγγελου Τουρνά, στη θέση εκείνων που υπέβαλαν την παραίτησή τους γιατί συμπεριλαμβάνονταν στη Δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες το Μαξίμου είχε αρχικά να ζητήσει την παράδοση της έδρας από όσους βουλευτές εμπλέκονταν στη Δικογραφία, αλλά γρήγορα η ιδέα εγκαταλείφθηκε καθώς από την «έρευνα» που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι βουλευτές δεν ήταν καθόλου διατεθειμένοι να παραδώσουν τις έδρες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η δεδηλωμένη.

Δεν είναι τυχαία η δήλωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή ότι δεν παραιτείται από την έδρα, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η δε Κατερίνα Παπακώστα (η δεύτερη βουλευτής μετά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή που στη δικογραφία η πράξη της χαρακτηρίζεται ως «κακουργηματική») δεν έχει ακόμα δηλώσει πως δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής! Αξίζει να σημειωθεί πως τα ψηφοδέλτια τα εγκρίνει και τα καταθέτει ο πρόεδρος του κόμματος και συνεπώς δεν έχει καμία σημασία αν θα υπάρχει δήλωση κάποιου βουλευτή αν θα είναι ή όχι υποψήφιος.

Είναι τόσο βαρύ το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα που βουλευτές απειλούν ότι δεν θα δεχθούν να είναι μέλη σε τυχόν Εξεταστική ή Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποοιοι, μάλιστα, σημειώνουν με νόημα πως «να δούμε τι θα γίνει εάν έρθει πρόταση για Προανακριτική για τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές»- η ψηφοφορία για την Προανακριτική είναι μυστική.

Πολλά, πάντως, στις σχέσεις βουλευτών-Μητσοτάκη θα εξαρτηθούν από τις επόμενες κινήσεις του Μαξίμου, αλλά και από το τι θα πει στη δήλωσή του το πρωί σήμερα ο πρωθυουργός.